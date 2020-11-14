Duygu Sarışın’ın yeni imajına sosyal medyadan beğeni yağdı! Kanser hastalarına saçlarını bağışladı!

Destek olduğu anlamlı proje hakkında konuşan Duygu Sarışın, "Doğup büyüdüğünüz coğrafya, vicdanınız ve öncelikleriniz için hep bir kılavuz. Mutlak bir şimdiki zaman yaşıyoruz. Covid-19 ile başlayan zorlu bir süreç, ardından afetler" dedi.