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’ın yeni imajına sosyal medyadan beğeni yağdı! hastalarına saçlarını bağışladı!

dizisinde hayat verdiği karakteri ile ünlenen oldu. Duygu Sarışın hastalarına saçlarını bağışladı. Ünlü oyuncu sosyal medyada oldu. Kanser hastalarının yaşadıkları psikolojik tahribatı azaltmayı hedefleyen ’nin başlattığı “” kampanyasına Duygu Sarışın verdi. Oyuncu, tedavi sırasında saçı dökülen hastalara peruk yapılması için . Sarışın, “Hastalara saçlarımla destek verdiğim için mutluyum” dedi. Güzel oyuncunun takipçileri kısa saçlı halini çok beğendi. 33 yaşındaki Duygu Sarışın, oyunculuk performansının yanı sıra aşk hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Sarışın, uzun süredir oyuncu ile aşk yaşıyor.

Giriş Tarihi: 14.11.2020 15:34 Son Güncelleme: 14.11.2020 15:45 ABONE OL
Duygu Sarışın’ın yeni imajına sosyal medyadan beğeni yağdı! Kanser hastalarına saçlarını bağışladı!

Başarılı oyuncu , Savaşçıları Derneği'nin '' kampanyası için saçını, tedavi sırasında dökülen hastalara hediye etti.

Duygu Sarışın’ın yeni imajına sosyal medyadan beğeni yağdı! Kanser hastalarına saçlarını bağışladı!

olduğu anlamlı proje hakkında konuşan , "Doğup büyüdüğünüz coğrafya, vicdanınız ve öncelikleriniz için hep bir kılavuz. Mutlak bir şimdiki zaman yaşıyoruz. Covid-19 ile başlayan zorlu bir süreç, ardından afetler" dedi.

Duygu Sarışın’ın yeni imajına sosyal medyadan beğeni yağdı! Kanser hastalarına saçlarını bağışladı!

"DÜNYAYI SEVGİ KURTARACAK"

Saçlarını bağışlama sürecinden bahseden , "Şöyle bir dönüp baktığınızda haydi ceplerinizdekini dökme zamanı diyorsunuz ve hikaye başlıyor.

Duygu Sarışın’ın yeni imajına sosyal medyadan beğeni yağdı! Kanser hastalarına saçlarını bağışladı!

Hepimizin birbirimize nasıl daha faydalı olabiliriz diye düşündüğü bu süreçte saçlarımı bağışlamaya karar verdim. Dünyayı sevgi kurtaracak. Tekrar sarılmak ümidiyle" ifadelerini kullandı.

Duygu Sarışın’ın yeni imajına sosyal medyadan beğeni yağdı! Kanser hastalarına saçlarını bağışladı!

33 yaşındaki , oyunculuk performansının yanı sıra aşk hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Duygu Sarışın’ın yeni imajına sosyal medyadan beğeni yağdı! Kanser hastalarına saçlarını bağışladı!

Sarışın, uzun süredir oyuncu ile aşk yaşıyor.

Duygu Sarışın’ın yeni imajına sosyal medyadan beğeni yağdı! Kanser hastalarına saçlarını bağışladı!

Güzel oyuncunun takipçileri kısa saçlı halini çok beğendi.

Duygu Sarışın’ın yeni imajına sosyal medyadan beğeni yağdı! Kanser hastalarına saçlarını bağışladı!

'ın yeni imajına sosyal medyadan beğeni ve yorum yağdı...

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Duygu Sarışın’ın yeni imajına sosyal medyadan beğeni yağdı! Kanser hastalarına saçlarını bağışladı!
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