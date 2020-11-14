Son dakika: Mustafa Topaloğlu yoğun bakımdan çıkıp sevenlerine video ile seslendi

Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu özel bir televizyon kanalındaki sabah programında fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı. Daha önce kalbinden sorun yaşayan Mustafa Topaloğlu geçirdiği kriz sonrasında hemen Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Topaloğlu'nun programa veda etmeden önce söylediği ''Hastalık insanların istemediği ama gelen bir şey, hastalığı düşünmek bir hastalıktır. Tedbir alalım gerek yok fazla kafaya takmaya, bağışıklık sistemini bu şekilde güçlü tutarız. İnsanın yenemeyeceği hiçbir şey yok'' sözleri son dakika gelişmesi sonrası akıllarda belirdi.

Mustafa Topaloğlu yoğun bakımdan çıkıp sevenlerine video ile seslendi

Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun kalbinde bulunan damarların birinin tıkandığı ve kalbine daha önce de stent takıldığı kaydedildi. Topaloğlu geçirdiği kalp krizi sonrası geçirdiği operasyon sonrasında yoğun bakıma alınmıştı.

Mustafa Topaloğlu canlı yayın sonrası kalp krizi geçirdi | Video

Yoğun bakımdan çıkarılıp normal odaya alınan Mustafa Topaloğlu hastane odasından bir video çekerek sevenlerine merak etmemelerini sağlık durumunun iyi olduğunu insanların da kendilerine dikkat etmesini istedi.