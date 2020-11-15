Haberler Günaydın Haberleri Son dakika haberi: Ünlü şarkıcı İrem Derici'den kötü haber geldi! Apar topar hastaneye gitti ve...

haberi: Ünlü şarkıcı 'den kötü haber geldi! Apar topar hastaneye gitti ve...

Son olarak çıkardığı maxi single ile adından söz ettiren ve klibini çektiği 'Senin Hastan' şarkısı ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan 'den kötü haber geldi. Geçtiğimiz haftalarda dizisine konuk olan şarkıcı İrem Derici'nin virüse yakalandığı haberi magazin gündemine olarak düştü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile testinin pozitif çıktığını duyuran İrem Derici'nin hastalığı Menajerimi Ara dizi setinden kapmış olabileceği söylendi. Öte yandan Menajerimi Ara dizisi oyuncusu 64 yaşındaki 'nun da yakalandığı öğrenilmişti.

Giriş Tarihi: 15.11.2020 17:25 Son Güncelleme: 15.11.2020 17:28 ABONE OL
Son dakika: Şarkıcı İrem Derici'den kötü haber! İrem Derici apar topar hastaneye gitti ve...

Son olarak çıkardığı maxi single ile adından söz ettiren ve klibini çektiği 'Senin Hastan' şarkısı ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan 'den kötü haber geldi.

Son dakika: Şarkıcı İrem Derici'den kötü haber! İrem Derici apar topar hastaneye gitti ve...

Geçtiğimiz haftalarda dizisine konuk olan şarkıcı 'nin virüse yakalandığı haberi magazin gündemine olarak düştü.

Son dakika: Şarkıcı İrem Derici'den kötü haber! İrem Derici apar topar hastaneye gitti ve...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile testinin pozitif çıktığını duyuran 'nin hastalığı dizi setinden kapmış olabileceği söylendi.

Son dakika: Şarkıcı İrem Derici'den kötü haber! İrem Derici apar topar hastaneye gitti ve...

, tat ve koku alma duyusunu kaybedince apar topar hastaneye gitti ve koronavirüs testi yaptırdı. Derici'nin test sonucu pozitif çıkınca, evde karantinaya alındı.

Son dakika: Şarkıcı İrem Derici'den kötü haber! İrem Derici apar topar hastaneye gitti ve...

Öte yandan dizisi oyuncusu 64 yaşındaki 'nun da yakalandığı öğrenilmişti.

Dijitalde sanat mevsimi başlıyor
Dijitalde sanat mevsimi başlıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Ünlü şarkıcı İrem Derici'den kötü haber geldi! Apar topar hastaneye gitti ve...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA