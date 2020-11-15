Son dakika: Şarkıcı İrem Derici'den kötü haber! İrem Derici apar topar hastaneye gitti ve...

Son olarak çıkardığı maxi single ile adından söz ettiren ve klibini çektiği 'Senin Hastan' şarkısı ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan İrem Derici'den kötü haber geldi.
Geçtiğimiz haftalarda Menajerimi Ara dizisine konuk olan şarkıcı İrem Derici'nin corona virüse yakalandığı haberi magazin gündemine son dakika olarak düştü.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyuran İrem Derici'nin hastalığı Menajerimi Ara dizi setinden kapmış olabileceği söylendi.
İrem Derici, tat ve koku alma duyusunu kaybedince apar topar hastaneye gitti ve koronavirüs testi yaptırdı. Derici'nin test sonucu pozitif çıkınca, evde karantinaya alındı.
Öte yandan Menajerimi Ara dizisi oyuncusu 64 yaşındaki Ayşenil Şamlıoğlu'nun da koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti.