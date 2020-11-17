Berk Oktay Covid-19'u yendi! Koronavirüsü atlatan Berk Oktay'dan itiraf "Yıldız benim kurbanım oldu"

Berk Oktay da koronavirüse yakalanan ünlü isimlerdendi. Gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan Berk Oktay, karantina süreci biter bitmez soluğu Ulus'taki kuaföründe aldı.
Hastalığının ilk 3 gününde ağır bir süreç geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu Berk Oktay, "Küçümsenecek bir hastalık değil. Bize böyle ağrılar yaşatıyorsa yaşlıları düşünemiyorum bile" dedi.
Filyasyon ekiplerine de teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Oktay, "Çok hızlı bir şekilde gelerek, ilaçlarımı verdiler. Sık sık hem telefonla hem de gelerek kontrol etti. Onlara çok teşekkür ediyorum. İşleri gerçekten zor" diye konuştu.
'POZİTİF ÇIKINCA TEŞEKKÜR ETTİ'
Sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a da kendisinden bulaştığını ifade eden Oktay, "Benim kurbanım oldu o da. Pozitif çıkınca 'Sağ ol, teşekkür ederim' diyerek, bana takıldı hatta" dedi.
Hastalığı atlattığı için kan bağışında severek bulunabileceğini belirten Oktay, "Tereddüt etmeden veririm" diye konuştu.