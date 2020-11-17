Berk Oktay Covid-19'u yendi! Koronavirüsü atlatan Berk Oktay'dan itiraf "Yıldız benim kurbanım oldu"

Filyasyon ekiplerine de teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Oktay, "Çok hızlı bir şekilde gelerek, ilaçlarımı verdiler. Sık sık hem telefonla hem de gelerek kontrol etti. Onlara çok teşekkür ediyorum. İşleri gerçekten zor" diye konuştu.