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oğlunun annesi ile gerilim yaşıyor! ‘Eski eşim evimi etti çıkmıyor’

, oğlunun annesi ile gerilim yaşıyor. Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 2018’de evlenip 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Ancak çiftin arasında sular durulmadı. Şarkıcı, mahkeme kararına göre Sarıyer’de bulunan ikametinde yaşamaya devam edecekti ancak iddiaya göre Feyza Aktan evden çıkmayı reddetti. Deniz de ihtarname çekip eski eşinin evi boşaltmasını ve anahtarı teslim etmesini istedi. Çekilen ihtarnameye rağmen Feyza Aktan, evden ayrılmadı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Eski eşinin kendisine ait evi ettiğini ileri süren Deniz’in şikayeti sonrasında soruşturma başlatıldı. Savcılık, suçun cezai bir yaptırımı olmadığını ve Özcan Deniz’in hakkını hukuk mahkemesinde araması gerektiğini belirtti.

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Giriş Tarihi: 17.11.2020 07:14 Son Güncelleme: 17.11.2020 07:31 ABONE OL
Özcan Deniz oğlunun annesi Feyza Aktan ile gerilim yaşıyor! ‘Eski eşim evimi gasp etti çıkmıyor’

Geçen yıl boşanan ve çifti arasında tartışması yaşanıyor. Mahkeme, ortak ikametlerini Deniz'in kullanımına tahsis etmişti.

Özcan Deniz oğlunun annesi Feyza Aktan ile gerilim yaşıyor! ‘Eski eşim evimi gasp etti çıkmıyor’

Ancak Aktan ihtarnameye rağmen evi terk etmedi. Deniz, savcılığa başvurarak eski eşini ihbar etti.

Özcan Deniz oğlunun annesi Feyza Aktan ile gerilim yaşıyor! ‘Eski eşim evimi gasp etti çıkmıyor’

Ünlü şarkıcı- oyuncu , 2016'dan beri aşk yaşadığı, kendisinden 20 yaş küçük ile 8 Mart 2018'de nikah masasına oturmuştu.

Özcan Deniz oğlunun annesi Feyza Aktan ile gerilim yaşıyor! ‘Eski eşim evimi gasp etti çıkmıyor’

Geçtiğimiz yıl ihanet iddiaları sonrası Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşanan çift arasında yeni bir gerilim yaşanıyor. İddiaya göre; mahkeme kararınca Sarıyer'de bulunan ikametinde yaşamaya devam edecekti.

Özcan Deniz oğlunun annesi Feyza Aktan ile gerilim yaşıyor! ‘Eski eşim evimi gasp etti çıkmıyor’

Fakat evden çıkmayı reddedip oğlu ile orada yaşamaya devam etti.

Özcan Deniz oğlunun annesi Feyza Aktan ile gerilim yaşıyor! ‘Eski eşim evimi gasp etti çıkmıyor’

Deniz, ihtarname çekip eski eşinin evi boşaltmasını ve anahtarı kendisine teslim etmesini istedi.

Özcan Deniz oğlunun annesi Feyza Aktan ile gerilim yaşıyor! ‘Eski eşim evimi gasp etti çıkmıyor’

Fakat ihtarnameye rağmen Aktan evden ayrılmadı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özcan Deniz oğlunun annesi Feyza Aktan ile gerilim yaşıyor! ‘Eski eşim evimi gasp etti çıkmıyor’

Eşinin kendisine ait evi ettiğini ileri süren Deniz'in şikayetinin ardından soruşturma başlatıldı.

Özcan Deniz oğlunun annesi Feyza Aktan ile gerilim yaşıyor! ‘Eski eşim evimi gasp etti çıkmıyor’

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Yürütülen soruşturmada savcılık, 'in ihbar ettiği suçun cezai bir yaptırımı olmadığını, ünlü şarkıcının hakkını hukuk mahkemelerinde araması gerektiği belirterek dosyaya takipsizlik kararı verdi.

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Özcan Deniz oğlunun annesi Feyza Aktan ile gerilim yaşıyor! ‘Eski eşim evimi gasp etti çıkmıyor’
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