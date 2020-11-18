Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım tüm önlemleri aldı… Takıntılı aşıklar!

Hadise ve Kaan Yıldırım, sosyal medyada kendi paylaştıkları fotoğraflar dışında görüntü vermek istemiyor.
Şarkıcı, klip çekiminde set çalışanlarını uyararak, ziyarete gelen Yıldırım'la fotoğraf çekilmesini istemedi.
Milliyet'in haberine göre; Sosyal medya hesaplarından aşk karelerini paylaşan Hadise ile Kaan Yıldırım, gazeteci ve fanlarına görüntü vermemek için temkinli davranmaya devam ediyor.
Şarkıcı, son parçası 'Küçük Bir Yol'un Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki çekimlerinde kendisini ziyaretine gelen oyuncudan önce önlemler aldığı ortaya çıktı.
Kendi istemedikleri karelerin sosyal medya ya da basına yansımasını istemeyen çift, gittiği her yerde titiz davranıyor.
KALABALIĞA KARIŞMIYORLAR
Geçtiğimiz hafta Bodrum'a giden ikilinin, hem virüs hem de fotoğraf sızmaması için kalabalığa karışmadığı öğrenildi.