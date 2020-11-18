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ile oyuncu sevgilisi tüm önlemleri aldı… Takıntılı aşıklar!

Yılın aşkına imza artan şarkıcı ile oyuncu magazin gündeminden düşmüyor. Karantina döneminde de birbirlerinden hiç ayrılmayan Hadise ile Kaan Yıldırım paylaşımlarıyla da her zaman kendilerinden söz ettirmeyi başarıyorlar. Sosyal medyayı aktif kullanan ve sevgilisi Kaan Yıldırım'a olan aşkını her fırsatta dile getiren Hadise, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medya hesaplarından karelerini paylaşan Hadise ile Kaan Yıldırım, gazeteci ve fanlarına görüntü vermemek için temkinli davranmaya devam ediyor. Şarkıcı, son parçası ‘’un ’ndaki çekimlerinde kendisini ziyaretine gelen oyuncudan önce önlemler aldığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 18.11.2020 15:09 Son Güncelleme: 18.11.2020 15:38 ABONE OL
Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım tüm önlemleri aldı… Takıntılı aşıklar!

ve , sosyal medyada kendi paylaştıkları fotoğraflar dışında görüntü vermek istemiyor.

Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım tüm önlemleri aldı… Takıntılı aşıklar!

Şarkıcı, klip çekiminde set çalışanlarını uyararak, ziyarete gelen Yıldırım'la fotoğraf çekilmesini istemedi.

Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım tüm önlemleri aldı… Takıntılı aşıklar!

Milliyet'in haberine göre; hesaplarından karelerini paylaşan ile , gazeteci ve fanlarına görüntü vermemek için temkinli davranmaya devam ediyor.

Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım tüm önlemleri aldı… Takıntılı aşıklar!

Şarkıcı, son parçası ''un 'ndaki çekimlerinde kendisini ziyaretine gelen oyuncudan önce önlemler aldığı ortaya çıktı.

Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım tüm önlemleri aldı… Takıntılı aşıklar!

'nin tüm set çalışanlarına Yıldırım'la olduğu anlarda fotoğraf çekmemesini rica etti.

Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım tüm önlemleri aldı… Takıntılı aşıklar!

Kendi istemedikleri karelerin ya da basına yansımasını istemeyen çift, gittiği her yerde titiz davranıyor.

Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım tüm önlemleri aldı… Takıntılı aşıklar!

KALABALIĞA KARIŞMIYORLAR

Geçtiğimiz hafta Bodrum'a giden ikilinin, hem virüs hem de fotoğraf sızmaması için kalabalığa karışmadığı öğrenildi.

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Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım tüm önlemleri aldı… Takıntılı aşıklar!
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