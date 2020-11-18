Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan rest çekmişti… Özcan oğlun oturuyor o evde!

GÜNAYDIN'dan Atakan Irmak'ın gündeme damga vuran haberine göre, Özcan Deniz geçtiğimiz yıl boşandığı Feyza Aktan'ın Sarıyer'de kendisine ait evi gasp ettiğini ve boşaltmadığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.
Savcılık ise Deniz'in ihbar ettiği suçun cezai bir yaptırımı olmadığını, ünlü şarkıcının hakkını hukuk mahkemelerinde araması gerektiğini belirterek dosyaya takipsizlik kararı verdi.
ESKİ EŞ REST ÇEKMİŞTİ
Geçtiğimiz aylarda Aktan'ın Deniz'e 'Ya yeniden evlenelim ya da 15 milyon TL tazminat ver' diye rest çektiğine dair haberler çıkmıştı.
Herhalde bu rest karşılık bulmadığı için Aktan evi boşaltmadı.
Deniz, Aktan'dan boşanırken ne verdi, aralarında nasıl bir protokol imzalandı bilmiyoruz ama eski eşini evden atmaya çalışmak ünlü oyuncuya hiç yakışmadı!