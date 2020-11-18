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'in eski eşi rest çekmişti… Özcan oğlun oturuyor o evde!

, kendisinden 20 yaş küçük ile 2018’de evlenip 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Ancak çiftin arasında sular durulmadı. Şarkıcı, mahkeme kararına göre Sarıyer’de bulunan ikametinde yaşamaya devam edecekti ancak iddiaya göre Feyza Aktan evden çıkmayı reddetti. Deniz de ihtarname çekip eski eşinin evi boşaltmasını ve anahtarı teslim etmesini istedi. Çekilen ihtarnameye rağmen Feyza Aktan, evden ayrılmadı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, eski eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Eski eşinin kendisine ait evi gasp ettiğini ileri süren Deniz’in şikayeti sonrasında soruşturma başlatıldı. Savcılık, suçun cezai bir yaptırımı olmadığını ve Özcan Deniz’in hakkını hukuk mahkemesinde araması gerektiğini belirtti. GÜNAYDIN köşe yazarı bugünkü yazısında Özcan Deniz ve eski Feyza Aktan’ı kaleme aldı. İşte o yazı…

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 18.11.2020 08:36 Son Güncelleme: 18.11.2020 09:07 ABONE OL
Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan rest çekmişti… Özcan oğlun oturuyor o evde!

GÜNAYDIN'dan Atakan Irmak'ın gündeme damga vuran haberine göre, geçtiğimiz yıl boşandığı 'ın Sarıyer'de kendisine ait evi gasp ettiğini ve boşaltmadığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan rest çekmişti… Özcan oğlun oturuyor o evde!

Savcılık ise Deniz'in ihbar ettiği suçun cezai bir yaptırımı olmadığını, ünlü şarkıcının hakkını hukuk mahkemelerinde araması gerektiğini belirterek dosyaya takipsizlik kararı verdi.

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan rest çekmişti… Özcan oğlun oturuyor o evde!

ESKİ EŞ REST ÇEKMİŞTİ
Geçtiğimiz aylarda Aktan'ın Deniz'e 'Ya yeniden evlenelim ya da 15 milyon TL tazminat ver' diye rest çektiğine dair haberler çıkmıştı.

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan rest çekmişti… Özcan oğlun oturuyor o evde!

Herhalde bu rest karşılık bulmadığı için Aktan evi boşaltmadı.

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan rest çekmişti… Özcan oğlun oturuyor o evde!

Deniz, Aktan'dan boşanırken ne verdi, aralarında nasıl bir protokol imzalandı bilmiyoruz ama eski eşini evden atmaya çalışmak ünlü oyuncuya hiç yakışmadı!

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan rest çekmişti… Özcan oğlun oturuyor o evde!

Dizilerde kadınlar için her türlü fedakârlığı yap ama gerçek hayatta eski eşini savcılığa şikâyet et!

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan rest çekmişti… Özcan oğlun oturuyor o evde!

Ne yani o evi terk edip 1+1'e mi geçsinler? Deniz gibi varlıklı bir sanatçı bunu nasıl yapar?

Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan rest çekmişti… Özcan oğlun oturuyor o evde!

Yahu o evde senin canın, kanın oğlun da oturuyor!

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Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan rest çekmişti… Özcan oğlun oturuyor o evde!
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