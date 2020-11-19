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’in ’ı ’ın yüzü aşktan yana gülmüyor! İşte de hüsrana uğradı...

Son olarak dizisinde karakteriyle izleyici karşına çıkan aradığı aşkı bir türlü bulmadı. Hem hayatında hem hayatında hüsrana uğrayan Akalay, Fasih Saylan’la ayrıldıkları iddialarına cevap vermedi. Babil dizisinin ise final yapacağı iddiası magazin kulislerinde konuşuluyor. Dizinin ilk haftalarda gösterdiği başarıyı sonrasında devam ettirememesi bu iddiayı güçlendiriyor. İki sezondur kadrosunda rol aldığı 'Babil' dizisinin final yapacağını söyleyen , “Babil’in final bölümünü çektik” dedi.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 10:24 Son Güncelleme: 19.11.2020 10:32 ABONE OL
Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın yüzü aşktan yana gülmüyor! İşte de hüsrana uğradı...

Oyuncu önceki akşam çekimleri Zorlu Center'da yapılan İbrahim Selim'in YouTube'daki programına konuk oldu.

Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın yüzü aşktan yana gülmüyor! İşte de hüsrana uğradı...

Mal kabul girişinden çıkan Akalay, muhabirlerle sohbet etti.

Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın yüzü aşktan yana gülmüyor! İşte de hüsrana uğradı...

Milliyet'in haberine göre; Yaklaşık üç saat süren çekimler sonrası arabası ile mal kabul girişinden çıkan Akalay, basın mensuplarıyla sohbet etti.

Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın yüzü aşktan yana gülmüyor! İşte de hüsrana uğradı...

İki sezondur kadrosunda rol aldığı '' dizisinin final yapacağını söyleyen güzel oyuncu, "Babil'in final bölümünü çektik" dedi.

Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın yüzü aşktan yana gülmüyor! İşte de hüsrana uğradı...

Bir süredir birlikte olduğu dansçı Fasih Saylan ile ayrıldıkları iddiaları karşısında oyuncu, "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum" ifadelerini kullandı.

Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın yüzü aşktan yana gülmüyor! İşte de hüsrana uğradı...

Akalay, 2014 yılında evlendiği ikinci eşi Sarp Levendoğlu'ndan 2017'de boşanmış, ardından balet Can Tunalı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın yüzü aşktan yana gülmüyor! İşte de hüsrana uğradı...

Ancak üç yıllık ilişki bir süre önce bitmiş; , şubat ayında Fasih Saylan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın yüzü aşktan yana gülmüyor! İşte de hüsrana uğradı...
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