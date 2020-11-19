Babil’in İlay’ı Birce Akalay’ın yüzü aşktan yana gülmüyor! İşte de hüsrana uğradı...

Oyuncu Birce Akalay önceki akşam çekimleri Zorlu Center'da yapılan İbrahim Selim'in YouTube'daki programına konuk oldu.
Mal kabul girişinden çıkan Akalay, muhabirlerle sohbet etti.
Milliyet'in haberine göre; Yaklaşık üç saat süren çekimler sonrası arabası ile mal kabul girişinden çıkan Akalay, basın mensuplarıyla sohbet etti.
İki sezondur kadrosunda rol aldığı 'Babil' dizisinin final yapacağını söyleyen güzel oyuncu, "Babil'in final bölümünü çektik" dedi.
Bir süredir birlikte olduğu dansçı Fasih Saylan ile ayrıldıkları iddiaları karşısında oyuncu, "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum" ifadelerini kullandı.
Akalay, 2014 yılında evlendiği ikinci eşi Sarp Levendoğlu'ndan 2017'de boşanmış, ardından balet Can Tunalı ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Ancak üç yıllık ilişki bir süre önce bitmiş; Birce Akalay, şubat ayında Fasih Saylan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.