Şarkıcı Öykü Gürman katıldığı programda olay yaratacak sözler söyledi. Başarılı şarkıcı geçtiğimiz gün İşin Aslı programının konuğu oldu. Samimi bir sohbet gerçekleştiren güzel şarkıcının babası ile ilgili söylediği sözler programa damga vurdu

"BABAM ATEİSTTİ.."

Anne ve babasının birbirinden farklı olduğunu ifade eden Öykü Gürman, Aslı Şafak'ın "Yakınınızda inançlı olmayan biri var mı?" sorusuna "Babam ateistti" cevabını verirken, sonrasında söylediği sözlerle tartışma yarattı.