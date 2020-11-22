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Mobbing yapan kaybetti: Davayı kazandı görevine dönüyor

FURKAN YAZICI
Giriş Tarihi: 22.11.2020 ABONE OL
Mobbing yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi kaybetti: Davayı kazandı görevine dönüyor
Günaydın, Antalya Şehir Tiyatroları'ndaki skandalı gündeme getirmiş, mobbing uygulanan tiyatrocuların yaşadıkları büyük ses getirmişti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibi, kadrolu tiyatroculara eziyet edip işten çıkarmıştı. Görevden alınan Antalya Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, yerel mahkemeye açtığı göreve iade davasını kazandı. Özgür'ün, kendisiyle birlikte işten çıkartılan arkadaşlarının geri dönmesini talep ettiği ve gerekirse bunun için maaşından feragat edeceği öğrenildi.
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Mobbing yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi kaybetti: Davayı kazandı görevine dönüyor
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