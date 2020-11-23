Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile bir süredir aşk yaşadığı Ezgi Eyüboğlu birlikte geçirdikleri güzel bir günden paylaşımda bulundu. Oğulcan Engin'in sevgilisinin gözlerine daldığı fotoğrafı sosyal medyasından paylaşmasıyla gündeme gelen çiftten Ezgi Eyüboğlu'na müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'ın da aralarından bulunduğu birçok ünlü isimlerden beğeni geldi.