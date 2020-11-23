Haberler Günaydın Haberleri Oğulcan ile Ezgi Eyüboğlu'nun sarmaş dolaş pozuna Seda Sayan'dan yorum...

Oğulcan ile 'nun pozuna 'dan yorum...

'ın oğlu körkütük aşık! Birbirlerinden hiç ayrılmayan ve sık sık sosyal medya paylaşımlarında bulunan Oğulcan Engin ile romantik pozlarına yenisini ekledi. Bir süredir birlikte olan Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu son olarak göz göze yaptıkları ile yine gündem oldu. Aşka gelen Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu'nun hallerine Seda Sayan da kayıtsız kalamadı. Seda Sayan oğlu Oğulcan Engin ile müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'nun aşk dolu paylaşımına yorum yaptı.

Giriş Tarihi: 23.11.2020 09:33 Son Güncelleme: 23.11.2020 10:24 ABONE OL
Oğulcan ile Ezgi Eyüboğlu'nun sarmaş dolaş pozuna Seda Sayan'dan yorum...

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile bir süredir aşk yaşadığı Ezgi Eyüboğlu birlikte geçirdikleri güzel bir günden paylaşımda bulundu. Oğulcan Engin'in sevgilisinin gözlerine daldığı fotoğrafı sosyal medyasından paylaşmasıyla gündeme gelen çiftten Ezgi Eyüboğlu'na müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'ın da aralarından bulunduğu birçok ünlü isimlerden beğeni geldi.

Mart ayında Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin yeni bir aşka yelken açmıştı. Normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber Bodrum-Çeşme arasında yaz tatilini geçiren çift yeni bir tatil rotası belirledi.

Kapadokya'da tatil yapan Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin İstanbul'a döner dönmez soluğu arkadaşlarının yanında aldı. Sevilen çift yakın dostları İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Büyükak ile Esat Yontunç ve eşi Hande Yontuç'la ev kiraladı. Güzel oyuncu eğlenceli tatillerinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

ROMANTİK PAYLAŞIM

İlişkilerinde 10. ayı geride bırakan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin'in romantik paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. İkilinin birbirlerine aşk dolu bakışları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü çiftin hayranları "çok yakışıyorsunuz, maşallah, nazar değmesin" yorumlarıyla genç sevgilileri destekledi.

Ünlü sanatçı Seda Sayan da oğlu ve sevgilisinin fotoğrafına nazar boncuğu koydu.

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Oğulcan ile Ezgi Eyüboğlu'nun sarmaş dolaş pozuna Seda Sayan'dan yorum...
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