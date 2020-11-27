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'ın oğlu koronavirüse yakalandı! 'nun sonucu…

ve eski futbolcu 'in oğlu de koronavirüse yakalandı. Oyuncu ile aşk yaşayan Oğulcan Engin, hafta sonu ve Nurdan Büyükak’la buluşmuştu. Oğulcan Engin virüs testinin çıkmasının ardından bir açıklama yapmazken sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nun ikinci kez yaptırdığı sonucu da merak edilmeye başlandı. testinin pozitif çıkması nedeniyle dört gündür izole olan İbrahim Büyükak'ın tedavisi evinde sürüyor.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 17:01 Son Güncelleme: 27.11.2020 17:06 ABONE OL
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin koronavirüse yakalandı! Ezgi Eyüboğlu'nun test sonucu…

Oyuncu İbrahim Büyükak'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hafta sonu bir araya geldiği Oğulcan Engin de koronavirüse yakalandı.

Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin de koronavirüse yakalanan ünlü isimlerden oldu. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşayan Oğulcan Engin, hafta sonu İbrahim-Nurdan Büyükak çiftiyle buluşmuştu. Oğulcan Engin testinin pozitif çıkmasının ardından bir açıklama yapmazken sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nun ikinci kez yaptırdığı test sonucu da merak edilmeye başlandı.

İBRAHİM'İN TEDAVİSİ EVDE YAPILIYOR

Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle dört gündür izole olan Büyükak'ın tedavisi evinde sürüyor. Çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından açıklama yapan İbrahim Büyükak ise "Arkadaşlar haberler maalesef doğru.

Covid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür durumum iyi. Merak eden, soran herkese çok teşekkür ederim. Siz de kendinize iyi bakın. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin koronavirüse yakalandı! Ezgi Eyüboğlu'nun test sonucu…
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