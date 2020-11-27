Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin koronavirüse yakalandı! Ezgi Eyüboğlu'nun test sonucu…

Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin de koronavirüse yakalanan ünlü isimlerden oldu. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşayan Oğulcan Engin, hafta sonu İbrahim-Nurdan Büyükak çiftiyle buluşmuştu. Oğulcan Engin testinin pozitif çıkmasının ardından bir açıklama yapmazken sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nun ikinci kez yaptırdığı test sonucu da merak edilmeye başlandı.