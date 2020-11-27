Tamer Karadağlı tepetaklak oldu! Video çekerken yere kapaklandı sosyal medyada gündem oldu!

Koronavirüs salgınından dolayı vaktinin çoğunu evde geçiren usta oyuncu Tamer Karadağlı talihsiz bir kaza yaşadı. Video çekerken takipçilerine salonunda bulunan bir şey göstermek isteyen oyuncu, yürürken halıya takılıp yere düştü.

Ünlü Oyuncu Tamer Karadağlı, video çekerken yere kapaklandığı anlar kamerada | Video

Koronavirüs salgınından dolayı vaktinin çoğunu evde geçiren usta oyuncu Tamer Karadağlı talihsiz bir kaza yaşadı. Video çekerken takipçilerine salonunda bulunan bir şey göstermek isteyen oyuncu, yürürken halıya takılıp yere düştü.