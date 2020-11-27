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oldu! Video çekerken yere kapaklandı gündem oldu!

dizisindeki karakteriyle gönüllere taht kuran başarılı oyuncu , koronavirüs salgınından dolayı vaktinin çoğunu evde geçiriyor. Usta oyuncu Tamer Karadağlı talihsiz bir yaşadı. Video çekerken takipçilerine salonunda bulunan bir şey göstermek isteyen oyuncu, yürürken halıya takılıp yere . Kendisinin de kahkahaya boğulduğu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Tamer Karadağlı, o anları "Kayıt yaparken halıya takılıp düşmek" notunu ekledi. Oyuncunun videosu kısa sürede gündem olurken binlerce geçmiş olsun mesajı yağdı.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 15:25 Son Güncelleme: 27.11.2020 15:26 ABONE OL
Tamer Karadağlı tepetaklak oldu! Video çekerken yere kapaklandı sosyal medyada gündem oldu!

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı, evinde video çekerken halıya takılıp düştü. Oyuncu, o anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Koronavirüs salgınından dolayı vaktinin çoğunu evde geçiren usta oyuncu Tamer Karadağlı talihsiz bir kaza yaşadı. Video çekerken takipçilerine salonunda bulunan bir şey göstermek isteyen oyuncu, yürürken halıya takılıp yere düştü.

Ünlü Oyuncu Tamer Karadağlı, video çekerken yere kapaklandığı anlar kamerada | Video

Koronavirüs salgınından dolayı vaktinin çoğunu evde geçiren usta oyuncu Tamer Karadağlı talihsiz bir kaza yaşadı. Video çekerken takipçilerine salonunda bulunan bir şey göstermek isteyen oyuncu, yürürken halıya takılıp yere düştü.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Kendisinin de kahkahaya boğulduğu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Karadağlı, o anları "Kayıt yaparken halıya takılıp düşmek" notunu ekledi. Oyuncunun videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken binlerce geçmiş olsun mesajı yağdı.

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Tamer Karadağlı tepetaklak oldu! Video çekerken yere kapaklandı sosyal medyada gündem oldu!
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