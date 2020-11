Ceren Benderlioğlu: Param telefonum kimliğim çalındı İki gün aileme ulaşamadım

Atv dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Ömür Façalı' karakterini oynayan Ceren Benderlioğlu, Radyo Televizyon Bölümü'nde eğitim görürken ilginç bir olay yaşadı. Güzel oyuncu, henüz oyunculuğa adım atmamışken belgesel çekimleri yapıyordu. 18 yaşındayken deneyim kazanmak için gittiği çekimde, hayatının en unutulmaz anlarından birini yaşadı.

Benderlioğlu, ekibiyle birlikte gittiği Van'da yaşadıklarını şöyle anlattı: "Belgesel çekimi yapmak için Van'a gitmiştim, Bir gün Van Kalesi'ndeydik. Orada hem cüzdanım hem de telefonum çalındı. Ben ne olduğunu anlamadan keyifli bir şekilde çekimleri yapıyordum. Sonra bir fark ettim ki her şeyim gitmiş. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü resmen. Ne yapacağımı şaşırdım."







Saatlerce kalede kalan ve telefonu olmadığı için ekip arkadaşlarına da ulaşamayan Benderlioğlu, o gün yaşadığı kabus dolu anları hiç unutmadı. Her şeyinin çalınmasıyla büyük şok yaşayan oyuncu, bir de arkadaşlarına ulaşmaya çalıştı.

Uzun süre ekibi arayan güzel oyuncu, tek başına yaşadığı o korkuyu hafızasından atamadı. İki gün arkadaşlarına ulaşmaya çalışan Benderlioğlu, "Hayatımın en zor iki gününü geçirdim. Ailemden de uzaktaydım. Onlara ulaşamıyordum. Cüzdanımda param, kimliğim her şeyim gitmişti. Çok büyük bir panik yaşadım. Daha dikkatli olmam gerektiği konusunda bu yaşadıklarım bana çok büyük ders oldu" dedi.