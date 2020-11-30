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"’ye ilk geldiğim gün doğru bir yerde olduğumu hissetmiştim"

'i 'de herkes stil programında jüri olarak tanıdı. Sırp manken ve oyuncu Ivana Sert, Türkiye’ye övgü yağdırdı: "Türkiye’ye ilk geldiğimde havalimanında bavulum kayboldu. Türk arkadaşlarım seferber olup bana yeni kıyafetler aldılar. Bu olayı hiç unutmam. Türk insanının sıcaklığını ve yardımseverliğini başka hiçbir ülkede görmedim.”

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 30.11.2020 07:00 Son Güncelleme: 30.11.2020 07:14 ABONE OL
Ivana Sert Türkiye’ye ilk geldiğim gün doğru bir yerde olduğumu hissetmiştim

İvana Sert, geçtiğimiz günlerde Sait Emir Mankenlik ve Zarafet Akademisi'nde düzenlenen workshop'ta yeni nesil manken adaylarına tecrübelerini aktardı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sert, Türkiye'ye ilk geldiğinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "İlk geldiğimde bavulum havaalanında kaybolmuştu, üstümdekilerden başka giyecek kıyafetim kalmamıştı. Hemen Türk arkadaşlarım seferber olup bana yeni kıyafetler almışlardı, ilk geldiğim gün doğru bir yerde olduğumu hissetmiştim."

Türk milletinin iyilikseverliğinin altını çizen Sert, "Türk insanının sıcaklığını ve yardımseverliğini başka hiçbir ülkede görmedim, dün de bugün de bu ülkede yaşamaktan mutluyum" dedi.

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Ivana Sert "Türkiye’ye ilk geldiğim gün doğru bir yerde olduğumu hissetmiştim"
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