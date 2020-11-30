Ivana Sert "Türkiye’ye ilk geldiğim gün doğru bir yerde olduğumu hissetmiştim"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sert, Türkiye'ye ilk geldiğinde yaşadıklarını şöyle anlattı: "İlk geldiğimde bavulum havaalanında kaybolmuştu, üstümdekilerden başka giyecek kıyafetim kalmamıştı. Hemen Türk arkadaşlarım seferber olup bana yeni kıyafetler almışlardı, ilk geldiğim gün doğru bir yerde olduğumu hissetmiştim."