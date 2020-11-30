Murat Dalkılıç 'Ekranlarda olacağım' dedi ve müjdeyi verdi! Murat Dalkılıç'tan çok özel açıklamalar...

BİR PARTİYE YA DA MAHALLEYE AİT DEĞİLİM



■ Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Yeditepe Konserleri'nde yer aldınız. Bu konserlere katılan sanatçılar sosyal medyada eleştirilmişti...

Bu konuyla ilgili bizi eleştirenlere ilk tepkiyi gösteren sanatçı benim. Cumhurbaşkanlığı konserleri sayesinde müzisyen arkadaşlarımız evlerine ekmek götürdü. Geniş bir sanatçı kadrosu vardı konserlerde. Yer almadıkları için konserleri eleştirmek, oranın sanatçısı, buranın sanatçısı diye ayrım yapmak çok yanlış. Unutmamak gerekiyor ki, bu etkinlik sayesinde müzik sektöründeki emekçi arkadaşlarımız para kazandı. Tabii ki bu konserlerde yer alacağım. Konserlere siyaset üstü bakmamız gerekiyor. Bu konserler siyasete alet edilmemeli, sanatçıyız biz. Her görüşten, kesimden insana müziğimizle ulaşıyoruz. Sanatçının mahallesi olmaz. Ben kendimi ne bir partiye, ne de bir mahalleye ait görüyorum. Siyaset üzerinden Cumhurbaşkanlığı Konserleri'ne yapılan eleştirileri de bu yüzden haksız buluyorum.



AİLEMİN OTURDUĞU APARTMAN DEPREMDEN BÜYÜK HASAR GÖRDÜ



■ Aileniz İzmir'de yaşıyor. Depremden nasıl etkilendi?

Büyük bir aileyiz ve hepsi aynı yerde oturuyor. Ailemin oturduğu apartman depremde büyük hasar gördü. Yıkım kararı çıktı. Başka eve taşındılar. Allah'a şükür iyiler ama çok zor günler geçirdiler. Büyük bir travma oldu ailem için. Onlar için kaygı duyuyorum hâlâ. Deprem gerçeği ile yaşamayı öğrenmeliyiz. Umarım bu depremden hepimiz dersler çıkarırız. Tekrar tüm İzmir'e büyük geçmiş olsun.