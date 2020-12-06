Hakan Altun’dan yıllar sonra gelen İclal Aydın itirafı! O şarkıyı ona yazmış…

1998 yılında askere giden Hakan Altun, kendisini terk eden İclal Aydın'a 'Hani Bekleyecektin' şarkısını yazdı. İşte o şarkının hikayesi.
Posta'nın haberine göre; 90'lı yılların sonunda ünlü oyuncu-yazar İclal Aydın ile aşk yaşayan Altun, 1998 yılında askere gidince kendini terk eden İclal Aydın'a 'Hani Bekleyecektin' şarkısını yazdı.
Hakan Altun, askerliğini Ankara Etimesgut'ta yaparken sevgilisiyle konuşmak için tam 17 gün sıra beklediğini söyledi. Ünlü şarkıcı Altun o günleri şöyle anlattı;
O yıllarda tabii cep telefonu yoktu. Biz de ankesörlü telefonlarla konuşuyorduk. Tam 17 gün sonra sıra bana geldiğinde ailemden sonra sevgilimin sesini duymak istedim.
Ben askerlik dönüşü birlikte olacağımızı hayal ederken aldığım cevap karşısında kitlendim kaldım. Kız arkadaşım bana "Şu an müsait değilim sonra arar mısın" dedi.
Ben onun için 17 gün bekledim o bana 60 saniyesini ayırmadı. Bunun üzerine oturdum bir kenara, gözyaşları içerisinde "Hani bekleyecektin bir ömür boyu" şarkısını yazdım.