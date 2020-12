‘Kültür sanat adına gurur duyduk’

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın müzik kapsülü biçiminde inşa edilen yeni binası, şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde unutulmaz bir konserle kapılarını açtı. Hülya Koçyiğit, Sibel Can, Muazzez Ersoy, böyle bir konser salonunun Türkiye'ye kazandırılmasından duydukları mutluluğu dile getirdi... "Böyle bir konser salonunu ülkemize kazandıran sayın Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve bu mimaride emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diyen Can, şöyle devam etti: "Büyük gurur duydum. Dede Efendi'den günümüze klasik Türk sanat müziğinin eşsiz eserlerini senfoni orkestrasıyla yorumlamak her sanatçının hayalidir. Salonu gördüğümde bu hayalimi bir an önce gerçekleştirmek istedim. Tüm sanat camiamıza hayırlı olsun." Sanat müziğinin ünlü sesi Muazzez Ersoy ise "Dünyadaki emsalleriyle yarışacak güzellikteki konser salonumuz canım ülkeme hayırlı, uğurlu olsun. Kültür sanat adına gurur duydum. Projede emeği olan herkesi tebrik ediyorum" dedi.TÜRK sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Kültür Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy tarafından hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yerleşkesi dünya çapında bir eser. Çağdaş Türkiye'ye yakışan bu muhteşem eser ile gurur duydum" diyerek şöyle devam etti: "Ben bir sanatçı olarak kültür sanat adına yapılan her adımı, her girişimi yürekten destekliyorum ve teşekkür ediyorum. Açılış gecesi ise izlediğimiz konser tek kelimeyle olağanüstüydü. Gühel&Süher Pekinel muhteşemdi. Orkestra şefi ve orkestrası tüm davetlileri ustalıklarıyla büyüledi. Böyle bir gecede, öyle bir atmosferde olmaktan çok mutlu oldum. Şimdi büyük bir heyecanla İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını bekliyorum."