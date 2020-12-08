Sermiyan Midyat'ın paylaşımı olay oldu! Linçci tayfa şaşırdı

Söyleyeceğim şey belki kimilerinin beni linç etmesini sağlayacaktır. Zira memleketimizde sırf muhalif olmak için ya da sırf şirin gözükmek için siyaha beyaz diyen popülasyon çok fazla... Hakikaten insan içindeyken fark etmiyor. Bir yıldır memlekette herkes birbirini delice eleştiriyor. Fakat şunu net olarak söylemeliyim ki; ABD'de gördüklerimden sonra memleketin kıymetini çok daha fazla fark ettim. Bu bir düşünce değil, gözlem ve tespittir.