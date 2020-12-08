Sermiyan Midyat'ın paylaşımı olay oldu! Linçci tayfa şaşırdı

Sermiyan Midyat'ın, bir iş görüşmesi için gittiği ABD-New York'ta çekip paylaştığı video gündem oldu. Önce Midyat neler demiş bir bakalım:
"Yaklaşık bir yıldır, yani pandemiden beri yurt dışına çıkmamıştım. Şimdi bir iş görüşmesi için ABD-New York'a geldim. Ve Amerika'nın salgın karşısındaki tutumu karşısında inanılmaz şaşırdım. Herkesin süper güç dediği ABD'den bahsediyorum! Bakın herkes sokaklarda, kuaförler, restoranlar açık. Herkes dip dibe. Havalimanında ateş bile ölçülmedi. Bizde AVM'lerde, herhangi bir kafede bile ölçülüyor.
Söyleyeceğim şey belki kimilerinin beni linç etmesini sağlayacaktır. Zira memleketimizde sırf muhalif olmak için ya da sırf şirin gözükmek için siyaha beyaz diyen popülasyon çok fazla... Hakikaten insan içindeyken fark etmiyor. Bir yıldır memlekette herkes birbirini delice eleştiriyor. Fakat şunu net olarak söylemeliyim ki; ABD'de gördüklerimden sonra memleketin kıymetini çok daha fazla fark ettim. Bu bir düşünce değil, gözlem ve tespittir.
Bu konuda memleketteki bütün sağlık çalışanlarının, Sağlık Bakanlığı'nın, hükümetin, Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hassasiyet, emek ve çaba gerçekten takdire şayandır. Umarım tenkit etmeyi bildiğimiz kadar, takdir edeceğimizi öğrendiğimiz günlerde tekrar buluşuruz."
LİNÇCİ TAYFA ŞAŞIRDI!
Midyat'ın da belirttiği gibi bu video linç yemesine neden oldu. Açıkçası linçci tayfa, Midyat gibi bir muhaliften böyle sözler beklemiyordu. Bu yüzden videodaki tespitlere karşı çıkmak yerine "Yine mağduriyet hikâyesi mi yazıyorsun Sermiyan abi?", "Yeni proje mi var?", "Geçenlerde bu birini dövmüştü acaba bu açıklamalar o konuyla ilgili olabilir mi?", "Davası yaklaşıyor galiba" gibi tweet'lerle Midyat'ı değersizleştirmeye çalıştılar.
Öte yandan Midyat'ın ABD gözlemlerini detaylı ve samimi bir şekilde paylaşmasına destek olan muhalifler de oldu. ABD'de yaşayanlar "Sermiyan doğruyu söylüyor, ABD hiçbir zaman salgınla gerçek manada savaşmadı", "ABD'de paran ve özel sigortan yoksa vay haline" diye yorumlar yaptılar.
Videoda asıl dikkatimi çeken Midyat'ın ABD'ye gittikten sonra yaşadığı büyük aydınlanma. Net bir şekilde "ABD'ye gidince memleketin kıymetini anladım" dedi. Ünlü komedyenin "Memleketimizde sırf muhalif olmak için siyaha beyaz diyen popülasyon çok fazla" diyecek noktaya gelmesini ve "Tenkit etmeyi bildiğimiz kadar, takdir etmeyi de öğrenmeliyiz" özeleştirisini de değerli buluyorum. Midyat'ın dediği gibi birbirimizi delice eleştirmeyi bırakalım! Farklı düşüncelere saygı göstermeye ve hoşgörüye çok ihtiyacımız var.