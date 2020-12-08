Yılın En İyi’leri ödüllerine dijital gecede kavuştu

Türkiye'nin en çok satan dergisi GQ Türkiye'nin her yıl düzenlenen Men of the Year etkinliği bu yıl 'İyi Gelenler' temasıyla, Samsung Galaxy Z Fold2 sponsorluğunda www.gqturkiyecanli.com üzerinden gerçekleşti. İlk kez dijital ortamda gerçekleşen gecede Yılın Kadını Kalben, Yılın Müzisyeni Edis Görgülü ve Yılın Yükselen Yıldızı Alina Boz oldu. Onur Ödülü Haluk Bilginer'e, İkon Ödülü Haldun Dormen'e, Uluslararası İkon Ödülü George Clooney'ye verildi.Yılın Bilim İnsanları ödülü Prof. Dr. Uğur Şahin & Dr. Özlem Türeci, Yılın Spor İnsanı ödülü İbrahim Çolak, Yılın İş İnsanı ödülü Erol Tabanca'ya verilirken, Uluslararası Başarı ödülü Merih Demiral'ın oldu.Yılın Ekibi ödülünü sağlık görevlileri adına İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları aldı. Kazananlara ödülleri birçok ünlü isim tarafından dijital ortamda düzenlenen törende takdim edildi. Ödül verenler arasında Mazhar Alanson da vardı.Gecede Eşitlik kategorisinde oyuncu Boran Kuzum, Centilmenlik'te oyuncu Engin Öztürk, Cesaret'te ultra maraton sporcusu Özgür Tetik, Özgünlük'te şef Maksut Aşkar ve İnovasyon'da girişimci Ahmet Onur ödül aldı.Yılın Şefi Osman Sezener'e, Yılın Genç Moda Tasarımcısı Mehmet Demir&Tanyeli'ye, İlham Verenler ödülü ise Selin Gören & Atlas Sarrafoğlu'na verildi.Gecede Şükrü Özyıldız, 'Alice Müzikali'ndeki performansıyla Yılın Oyuncusu Ödülüne layık görüldü. Yakında atv'de başlayacak 'Akıncı' dizisinde başrol oynayacak olan Özyıldız'a ödülünü Serenay Sarıkaya ve İbrahim Selim takdim etti.Gecede Ekran Yüzü ise Kim Milyoner Olmak İster?'in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu seçildi. Kalben, Yılın Kadını ödülünü Nükhet Duru'nun duygulu sunumuyla kucakladı.