Son dakika haberi... Sevcan Yaşar - Sermiyan Midyat mahrem görüntü şoku!

Son dakika haberi... Sevcan Yaşar Sermiyan Midyat kavgasında sıcak gelişmeler birbirini takip ediyor. Harareti her geçen gün yükselen kavgada Sevcan Yaşar'dan çarpıcı ifadeler geldi. Konuya şimdi de gizlice çekilmiş mahrem görüntüler dahil oldu. Tuba Kalçık tüm çarpıcı detayları bugün Günaydın okurlarıyla paylaştı. İşte Midyat-Yaşar çiftinin yaşadıklarına dair ayrıntılar;
DARP EDİLMESİNE RAĞMEN KAN KUSTU "KIZILCIK ŞERBETİ İÇTİM" DEDİ!
O, uzun süre gördüğü şiddet karşısında sessiz kalmış bir kadın. Bahsettiğim psikolojik şiddet de değil üstelik. Uzun süre sevdiği adam tarafından darp edilmesine rağmen 'Kan kusup kızılcık şerbeti içtim' dedi. Yaşadıkları öyle dayanılmaz bir hale geldi ki, artık 'susmamaya' karar verdi. Hem de her şeyi göze alarak yaptı bunu.
SÖYLEDİĞİNİ YAPTI
Hatırlarsanız, Sermiyan Midyat'tan gördüğü şiddeti ve yaşadıklarını ilk kez benimle paylaşmıştı Sevcan Yaşar. Hukuki olarak hakkını sonuna kadar arayacağını özellikle vurgulamıştı konuşmamızda. Dediğini de yaptı. Polis eşliğinde aldığı darp raporu ve şahitleriyle birlikte mahkemeye başvurdu. Ocak ayında ilk duruşması görülecek davadan önce Midyat ne hikmetse Amerika'ya gitti.
GİTMEDEN YAPTIĞI ŞOK AÇIKLAMALAR!
Gitmeden önce de öyle açıklamalar yaptı ki; gören de Midyat dayak yedi zanneder. Bu kadar deliller, şahitler ortadayken Midyat'ın kendini bu duruma düşürmesi tek kelimeyle insanların aklıyla dalga geçmektir.
'SÖYLEDİKLERİ YALAN'
Ben olayın ilk gününden beri haklı davasında Sevcan Yaşar'ın yanındayım. Onun bu süreçte ne kadar yıprandığını da yakından biliyorum. Ailesinin yanında bu süreci atlatmaya çalışan Yaşar'ı, hem bu süreci, hem de Midyat'ın kendisi hakkında ortaya attığı iddiaları konuşmak için aradım...
"Midyat'ın benim hakkımda ortaya attığı tüm iddialar yalan" diyen Yaşar, şöyle konuştu:
TV PROGRAMINDA BANA İFTİRA ATTI
"Bir televizyon programına çıkıp bana iftira attı. Söylediklerinin hepsi yalan. Ben susuyordum bugüne kadar. Sırf onu linç ettirmemek için. Basına da yansıdığı gibi elimde bir sürü video ve fotoğraf var. Yüzümü, bedenimi ne hale getirdiği ortada. Ben onu linç ettirmemek için susarken, o bir televizyon programına katılarak beni kamuoyu önünde küçük düşürmek ve linç ettirmek için her şeyi yaptı. Kendini haklı göstermek için hiç sıkılmadan beni suçluyor. Gerçek dışı iddialar ortaya atıyor. Kaç kere darp etti beni. Hep sustum. Beni konuşmamam için tehdit bile etti.
SON DAKİKA "GİZLİCE ÇEKTİĞİ MAHREM GÖRÜNTÜLERİMLE..."
Hatta ilk defa söylüyorum; bana uyguladığı şiddeti söylememem için gizlice çektiği mahrem görüntülerim üzerinden beni tehdit bile etti. İlk darbından sonra sinir krizi geçirdim ve ayrıldım. Benden habersiz şekilde sesimi kayıt etmiş o gün. Daha sonra barışmam için bana bu ses kaydını iletti ve tehdit etti. Ben de barışmak zorunda kaldım. Ses kaydını öyle bir montajlamış ki beni yumrukladığı ve tokat attığı bölümleri silmiş. Sadece benim sinir krizi geçirdiğim yerler var o kayıtta. Böyle bir adamı savunanları gördükçe çok üzülüyorum. Kendisi gizli isimlerle o programda hakkımda gerçek dışı iddialarda bulunmuştu. Ben de bugüne kadar çalıştığım dizilerin yapımcıları eşliğinde bu iddialarını da çürüteceğim. Katıldığı televizyon programında hakkımda konuşulanlar için de ayrıca hukuki yollara başvuracağım."
'ADALETE GÜVENİYORUM'
"Ben önce Allah'a sonra da yüce Türk adaletine güveniyorum" diyen Yaşar, sözlerine şöyle devam etti: "Şunu da söylemek istiyorum, ben bugüne kadar hep işimle gündeme gelmek istedim. Ama öyle acı şeyler yaşadım ki, susmak yerine yaşadıklarımı paylaşmak ve hukuki açıdan hakkımı aramak istedim. Ben ve ailem bu süreçte hem yıprandık, hem de çok üzüldük. Umarım bu zor dönemi bir an önce atlatırım."
ŞİDDETİN BELGELERİ!
Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat'tan şiddet gördüğü geceye ait bir ses kaydını paylaştı. Yaşar "Kadının hırslı, kindar, entrikacı görüntüsünü reddetmemden ötürü birçok belgeyi paylaşmadım ama kendisi basını kullanarak beni linç ettirmeye çalışıyor" dedi.
Şiddet gördüğü Sermiyan Midyat'a açtığı davası devam eden Sevcan Yaşar, son olarak o gün yaşananların ses kayıtlarını ortaya çıkardı. Yaşar'ın, son darp olayının yaşandığı 4 Mayıs'ta kendisini tuvalete kilitlediği sırada çektiği kayıtta Midyat'ın bağırarak 'S..mezsem o….. çocuğuyum' gibi ağır küfürler yağdırdığı duyuluyor. Yaşar, o kayıtla ilgili şunları söyledi:
PSİKOLOJİK ŞİDDET BENİ YORDU
"Bu ses kaydı, kendimi tuvalete kilitleyip polisi aradıktan sonra tehlike anında plansız olarak çekilmiş 3 saniyelik legal bir kayıt. Kapının kırılma anıdır. Sonrasında telefonumu aldığı ve darp ettiği için devamı yoktur.
Şimdiye kadar bu şahsı linçten korumak adına her şeyi yaptım. Belgelerimi paylaşmadım. Belgelerimi vermeyerek karşı tarafı koruma nedenim de; kadının hırslı, kindar, entrikacı görüntüsünü reddetmemdir. Sadece hukuki yolda haklılığımı kanıtlamak isterken kendisi basın yoluyla beni linç ettirmeye çalışarak tehdit ediyor.
Artık bu uzaktan devam eden psikolojik şiddetten çok yoruldum. Kadın şikayetçi olunca, topluma şiddeti kanıtlamak zorunda bırakılıyor, dolayısıyla ikinci kez psikolojik şiddete maruz bırakılıyor. Sonunda olayı unutma süresi uzuyor."
SEVCAN YAŞAR'DAN OLAY PAYLAŞIM
Sevcan Yaşar'ın çok konuşulan kadına şiddet paylaşımı şöyleydi:
"Bazı röportajları anlayamayıp başa sarıp sarıp izliyorum. Öyle demek istememiştir, diyorum şöyle demiş olsa gerek.. Ne garip; dostlarla ilgili konularda içimizden söyediklerimiz kimseye dokunmaz sadece kendi muhasebemize dahil olurken, aynı düşünceyi sesimizle ifade ettiğimizde dışarıda biz ilgilendirmeyen ama çok kadını ilgilendiren kefeye bir taş daha koymuş olduğumuzu ancak hassas ruhlar görebiliyor. Demek ki bu yüzden iç sesimiz var. Doğrusunu bilemediğimiz konulara duygusal tepkilerimizde kimseye değmeden çıkarımlarımızı kendimize saklayabilelim diye…
KADINA ŞİDDETE DE EŞİNE DOSTUNA DA HAYIR!
Mantığımı devreye soktuğumda ise sanırım o da şimdi bendeki gibi bir hayal kırıklığıyla 'öyle bir karaktere sahip olduğuna hiç şahit olmadım' diyor… Ama ben iç sesimin ne kadarını dışarı vuracağımı biliyorum ve günün sonunda sesli olarak şöyle diyebiliyorum: Yazıklar olsun. Kadına şiddete de onları destekleyen karaktersiz eşine dostuna da hayır"