Son dakika haberi... Sevcan Yaşar - Sermiyan Midyat mahrem görüntü şoku!

Şimdiye kadar bu şahsı linçten korumak adına her şeyi yaptım. Belgelerimi paylaşmadım. Belgelerimi vermeyerek karşı tarafı koruma nedenim de; kadının hırslı, kindar, entrikacı görüntüsünü reddetmemdir. Sadece hukuki yolda haklılığımı kanıtlamak isterken kendisi basın yoluyla beni linç ettirmeye çalışarak tehdit ediyor.

Artık bu uzaktan devam eden psikolojik şiddetten çok yoruldum. Kadın şikayetçi olunca, topluma şiddeti kanıtlamak zorunda bırakılıyor, dolayısıyla ikinci kez psikolojik şiddete maruz bırakılıyor. Sonunda olayı unutma süresi uzuyor."