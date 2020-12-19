Son dakika: Seren Serengil ile Kerem Tunçeri'nin aşk yaşadığı itirafı olay oldu! Seren Serengil "Kerem Tunçeri ayrıldığımız için çok üzüldü ama..."

'KEREM'DEN BEN AYRILDIM'

Arto'nun 'Neden ayrıldınız?' sorusuna yanıt veren Serengil, 'Biz ayrıldıktan sonra arkadaş kaldık. Ondan ben ayrıldım. Daha önce ayrıldığım birinin başına bir şey geldi. Kerem'i bırakıp onunla evlendim. O kişinin yanında olmam gerekiyordu. Tamamen formalite icabı evlendim, onun yanında olmak istedim.