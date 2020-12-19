Son dakika: Seren Serengil ile Kerem Tunçeri'nin aşk yaşadığı itirafı olay oldu! Seren Serengil "Kerem Tunçeri ayrıldığımız için çok üzüldü ama..."

Son dönemde adı birçok isimle anılan ve ifşa mesajlarıyla gündeme gelen eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Magazin gündemne son dakika olarak düşen aşk iddiasının sahibi ise Seren Serengil.
Geçtiğimiz aylarda Hande Taşkın'a attığı mesajların ifşa olması nedeniyle davalık olan ve güzel oyuncu Aslı Enver ile aşkı başlamadan biten Kerem Tunçeri'nin geçmişte Seren Serengil ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Seren Serengil yıllar sonra magazin gündemini değiştirecek bir itirafta bulundu. Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından olan Seren Serengil, 15 yıl önce Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığını ancak onu terk edip başkasıyla evlendiğini açıkladı.
Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında Kerem Tunçeri hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
'Bundan 15 sene önce ortak arkadaşımız Umut vasıtasıyla Kerem'le tanıştık. Aynı arkadaş grubundaydık. O zaman Efes Pilsen'de oynuyordu.' dedi.
'KEREM'DEN BEN AYRILDIM'
Arto'nun 'Neden ayrıldınız?' sorusuna yanıt veren Serengil, 'Biz ayrıldıktan sonra arkadaş kaldık. Ondan ben ayrıldım. Daha önce ayrıldığım birinin başına bir şey geldi. Kerem'i bırakıp onunla evlendim. O kişinin yanında olmam gerekiyordu. Tamamen formalite icabı evlendim, onun yanında olmak istedim.
'EVLİLİĞİM GERÇEK DEĞİLDİ'
Onu çok iyi tanıyorum. Kerem hayatta sadakatsizlik yapmaz. Ayrıldığımız için çok üzüldü ama sonra o beni anladı. Evliliğim gerçek değildi' dedi.