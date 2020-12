‘Kuruluş Osman’da oynamak benim için büyük şans oldu

'Kuruluş Osman'ın çekimleri çok güzel gidiyor, bu dizide olduğum için çok mutluyum, kendimi şanslı görüyorum. Dünyaya nam salmış, yıllardır tarih yazmış ve yazmaya devam eden bir milletin mensubu olduğumuz için hepimiz çok gururluyuz.Sete Ayşen olarak girip 'Helen' olarak çıkıyorum çünkü her şey o kadar ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ki, ister istemez o tarihin içine giriyorsun ve o empatiyi kuruyorsun.Karantina döneminde çalışmaya devam ettik, zaten platoda olduğumuz için çok izole yaşıyoruz. Tabii sahnelerimizi daha çok açık havada yapmaya, kapalı alanlara çok girmemeye özen gösterdik ama çok şükür sıkıntı yaşamadan devam ediyoruz.Dizideki atlar konservatuvar mezunu. Komut almasalar bile nerede başlayacaklarını, nerede duracaklarını biliyorlar.Muazzez Ersoy'un yanına 1997 yılında geldim ve 2000 yılına kadar yanında vokalistlik yaptım. Her zaman söylerim, "Ben bir Muazzez Ersoy öğrencisiyim, onun okulundan mezun oldum" diye.Efruze, babaannemin ismi. Çocukken hiç sevmezdim ama şimdi ne kadar isabetli bir isimmiş diyorum. 'Assolist' adlı albümüme de çok yakıştığını düşünüyorum.Albümde 11 Türk sanat müziği eseri var. Şarkıları seçerken çok zorlandım, çünkü hepsi birbirinden güzel. 'Albümü dinlerken Türk filmi izliyor gibi oluyoruz' diye geri dönüşler alıyoruz, çok keyifli gidiyor.İyi ki bu dönem de yaşıyorum çünkü unutulan bir şeyin yaşatılması gerektiğini düşünüyorum.Sahnede olmaktan büyük zevk alıyorum. Sahnede olduğum her an mutlu olduğum için, karşı tarafa da mutluluğu geçirebiliyorum diye düşüyorum.Yeni bir single hazırlığım var. Okumaları bitti, klip çekeceğiz. Sadece 'Nasıl bir klip çekelim de kimsenin sağlığını tehlikeye atmayalım?' diye düşüyoruz. Bir Barış Manço şarkısı olan 'Evelallah'ı çıkarma aşmasındayız.Gençlik yıllarımda Soner Arıca'yı izlerdim. Şarkı söylemek istediğimi bilen orkestradaki arkadaşlarım, 'Gel vokal yap' dediler, yaptım çok güzel oldu.'Son Şaka' filminde canlandırdığım 'Ayşen' radyocu Serdar'ın kız arkadaşı. Hikayenin başında bir evlilik teklifi alıyor şakayla karışık, fakat öyle bir şakayla karışık bir hal ki aklı karışıyor.Bu mesleği seçmemdeki en büyük etken sürekli farklı bir role girip başka insanlarla tanışmaktı. Bir yerden sonra da aynı şey olunca insanın tadı ve şevki kaçıyor. O yüzden komedi oynamak bana iyi geldi.'Son Şaka' filminin hikayesi benden çıktı. Pandemi döneminde bir ayda çektik ama şükür firesiz bir şekilde bitirdik.Filmde aksiyon sahneleri oldu. Ben diriftle ilgilenmiştim, rolüm gereği dirift pilotluğu yaptım.Radyoculuk yapmak benim dünyam, bunu her seferinde söylüyorum ama bundan sonraki hedefim inşallah aynı kadroyla filmin ikincisini ve başka filmler çekmek.Tiyatro keyfi devam ediyor. Şimdi 'Helikopter' oyununu yapıyoruz Tuncel Cüceloğlunun anısına. Yılın komedisi olma iddiasındayız.Şimdi tiyatro sanatına borç ödeme zamanı diye düşünüyorum.Tiyatroda dijitalleşme olmaz. Bir masayı üç bacağıyla tutmaya benzer seyirci olmazsa.Artık şarkıcılık yapmak istiyorum çünkü albümden sonra konserlerden büyük keyif aldım.