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Berkay'dan kavgası ile ilgili açıklamalar ‘Soğukkanlı olmasaydım…’

Şarkıcı Berkay, ’in programına konuk oldu. Kariyeri ve geçmiş yaşantısından bahseden Berkay, ile olan kavgası ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Arda Turan’ın şarkıcı Berkay’ın eşi ’e “Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın” dediği iddiası üzerine Arda Turan ile Berkay geçen yıl etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı. Berkay o olayla ilgili açıklamalar yaptı…

Giriş Tarihi: 25.12.2020 15:15 Son Güncelleme: 25.12.2020 15:40 ABONE OL
Berkay'dan Arda Turan kavgası ile ilgili çarpıcı açıklamalar ‘Soğukkanlı olmasaydım…’

Şarkıcı Berkay, Okan Bayülgen'in programına konuk oldu. Kariyeri ve geçmiş yaşantısından bahseden Berkay, Arda Turan ile olan kavgası ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e "Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın" dediği iddiası üzerine ikili geçen yıl kavga etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı.

Yaşanılan olayda soğukkanlı davrandığını söyleyen Berkay, "Bu olay yaşandığında benim arkam dönüktü.

Ben biriyle karşı karşıya bir olay yaşamadım. Kavga etmedim. Bunu mahkemede de söyledim. O an öfkelenseydim belki de çok daha pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim" dedi.

Arda Turan ile Berkay arasındaki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Berkay'dan Arda Turan kavgası ile ilgili çarpıcı açıklamalar ‘Soğukkanlı olmasaydım…’
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