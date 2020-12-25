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Oyuncu 'ün doğum gününde sazlı sözlü parti!

Oyuncu ’ün 37’nci yaşgünü, önceki akşam ’ın Emirgan’daki lüks villasında düzenlenen fasıl ile kutlandı. Burak Yamantürk'ün kutlamasına sevgilisi Özge Özpirinçci, ile eşi , , ve katıldı. Gecede sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 25.12.2020 07:00 Son Güncelleme: 25.12.2020 07:16 ABONE OL
Oyuncu Burak Yamantürk'ün doğum gününde sazlı sözlü parti!

Oyuncu Burak Yamantürk'ün 37'nci yaşgünü, önceki akşam iş adamı Önder Öztarhan'ın Emirgan'daki lüks villasında düzenlenen fasıl ile kutlandı.



Ünlü oyuncunun doğum günü kutlamasına sevgilisi Özge Özpirinçci, Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Barış Arduç, Meriç Aral ve Serkan Keskin katıldı.

BAHÇEDE EĞLENDİLER
Villanın bahçesinde başlayan yemekte davetliler, sosyal mesafe kurallarına uyarak oturdu. Kutlamada, fasıl ekibi konuklara müzik ziyafeti yaşattı.



Solist Aycan Çelik, oyuncularla bol bol fotoğraf çektirdi. Gece sonunda görüntü vermek istemeyen Kıvanç Tatlıtuğ, aracını otoparka sokarak eşiyle birlikte villadan ayrıldı.

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Oyuncu Burak Yamantürk'ün doğum gününde sazlı sözlü parti!
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