Ünlülerden ilginç pandemi öyküleri: Bizi ne hallere düşürdün Ey Korona

2020'nin şüphesiz en travmatik olaylarının başında koronavirüs salgını geliyor. Bu durum tabii ki ünlülerde de farklı etkiler bıraktı. İşte ünlülerin bu dönemde yaşadıkları...

■ Salgının herkese büyük bir ders verdiğini söyleyen yönetmen Birol Güven, "Covid-19 bu yüzyılın en büyük öğretmeni" dedi. Güven, kalabalık ortamlara girmemek için de ilginç bir yöntem bulmuş: "Çoğu zaman pozitif olduğum yalanına sığındım, böylece kimse bana yaklaşmadı."

■ Hülya Koçyiğit de salgın sürecini kendisini ekstra koruyarak geçiriyor. "Aşının gelmesiyle virüsten kurtulacağımıza inancım tam. Sosyal mesafe ve hijyene çok dikkat ediyorum. Aile fertlerimle görüşürken bile kuralları yerine getirdim" diyen Koçyiğit, çekimlerde kendi makyaj malzemesini kullandığını, bu süreçte evde en çok kolonya tükettiklerini söyledi.







■ Türkiye güzeli Yüksel Ak, eve gelen her ürünü defalarca dezenfekte edip birkaç saatini buna ayırdığını belirtti. Ak, "Dokunduğum her şeyden sonra ellerime dezenfektan uyguluyorum" dedi.

9.5 KİLO VERDİ



■ Best Model birincisi olan ünlü manken İman Casablanca, pandemide büyük bir yalnızlık hissine kapıldı. Annesi Fas'ta, kardeşleri İtalya'da yaşayan manken, "Bu süreçte ailemden ayrı kalmak beni çok yıprattı" diye konuştu.

■ Oyuncu Tamer Karadağlı, salgını fırsata çevirdi. Bu süreçte insanlardan uzak kalan Karadağlı, sağlıklı beslenip spor yaptı ve 9.5 kilo verdi.

■ Bu süreçte kendisini soyutlayan şarkıcı Ferhat Göçer de "Görüştüğüm insan sayısını azalttım. Emin olduğum birkaç kişi haricinde kimseyle görüşmüyorum" dedi.