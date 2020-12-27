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Gökçe’lere sert ihtar şarkımı okumayın

O Zaman şarkısının tescilli sahibi , parçayla ünlenen ve ikisi de adını taşıyan şarkıcılardan şikayetçi oldu: “Eserin bana ait olduğu tescillendi. Hâlâ şarkımı okuyup suç işliyorlar”

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
Gökçe’lere sert ihtar şarkımı okumayın
İHTARNAMEYE RAĞMEN
Gökçe Kırgız, 17 yaşındayken Kalbime Gömerim O Zaman adlı şarkıyı seslendirip popüler olmuş ve MÜYAP ödüllerine layık görülmüştü. Yıllar sonra aynı şarkıyı söyleyen Merve Doğan, tanınır olmak için mahkemeye başvurup adını Gökçe Kırgız olarak değiştirmişti.

Savcılığa başvurup iki şarkıcıdan da şikayetçi olan Hasan Çağdaş, "Eserin bana ait olduğu tescillendi. Çektiğim ihtarnameye rağmen hâlâ şarkımı seslendiriyor, eserin kendilerine ait olduğunu ileri sürüyorlar ve suç işliyorlar. İkisi de cezalandırılsın" diye konuştu.

Almanya'da yaşayan Hasan Çağdaş, şarkının sözlerinin kendisine ait olduğunu 2006'da Almanya yasalarına uygun şekilde tescil ettirdiğini söyledi. Çağdaş, "Noter tasdikli belgem olmasına rağmen sosyal medyada yayınlar yaparak hakkımı istismar ediyorlar"dedi.
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Gökçe’lere sert ihtar şarkımı okumayın
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