Gökçe’lere sert ihtar şarkımı okumayın

Gökçe Kırgız, 17 yaşındayken Kalbime Gömerim O Zaman adlı şarkıyı seslendirip popüler olmuş ve MÜYAP ödüllerine layık görülmüştü. Yıllar sonra aynı şarkıyı söyleyen Merve Doğan, tanınır olmak için mahkemeye başvurup adını Gökçe Kırgız olarak değiştirmişti.Savcılığa başvurup iki şarkıcıdan da şikayetçi olan Hasan Çağdaş, "Eserin bana ait olduğu tescillendi. Çektiğim ihtarnameye rağmen hâlâ şarkımı seslendiriyor, eserin kendilerine ait olduğunu ileri sürüyorlar ve suç işliyorlar. İkisi de cezalandırılsın" diye konuştu.Almanya'da yaşayan Hasan Çağdaş, şarkının sözlerinin kendisine ait olduğunu 2006'da Almanya yasalarına uygun şekilde tescil ettirdiğini söyledi. Çağdaş, "Noter tasdikli belgem olmasına rağmen sosyal medyada yayınlar yaparak hakkımı istismar ediyorlar"dedi.