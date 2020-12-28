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'dan ’e övgü: Karşımda sanki Akif duruyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , ’nın kabulünün 100’üncü yılı dolayısıyla çekilen Akif filminin setini ziyaret etti. Oktay, filmde Milli Şair’i canlandıran ’le bir araya geldi. Oktay, dönem kıyafetinin Bingöl’e çok yakıştığını belirterek, “Şu an sanki karşımda Akif’i görüyorum” dedi

Giriş Tarihi: 28.12.2020 ABONE OL
Fuat Oktay'dan Yavuz Bingöl’e övgü: Karşımda sanki Akif duruyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla çekilen 'Akif' filminin setini ziyaret etti.

'BU FİLM GEÇMİŞİMİZ DEĞİL, GELECEĞİMİZ'

Oktay, İstiklal Marşı'nın yazılış serüvenini, şair Mehmet Akif Ersoy'un yaşamından kesitlerle beyaz perdeye aktaran filmin Ankara'nın Güdül ilçesinde kurulan setine gitti. Çekimleri reji masasına oturarak izleyen Oktay, oyuncuların performansını alkışladı. Oktay, 12 Mart'ta vizyona girecek olan bu filmin önemine işaret ederek, "Bu bizim geleceğimiz, geçmişimiz değil aslında" diye konuştu.



'ÇOK YAKIŞMIŞ'

Mehmet Akif rolünü oynayan Yavuz Bingöl ile sohbet eden Oktay, dönem kıyafetinin Bingöl'e yakıştığını belirterek, "Şu an Akif'i görüyorum karşımda" dedi. Bingöl ise Akif'i oynamanın kendisine şeref verdiğini vurgulayarak ekledi: "Fuat Bey'in sete kadar gelmesi bizi gururlandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz."
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Fuat Oktay'dan Yavuz Bingöl’e övgü: Karşımda sanki Akif duruyor
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