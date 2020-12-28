Fuat Oktay'dan Yavuz Bingöl’e övgü: Karşımda sanki Akif duruyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla çekilen 'Akif' filminin setini ziyaret etti.Oktay, İstiklal Marşı'nın yazılış serüvenini, şair Mehmet Akif Ersoy'un yaşamından kesitlerle beyaz perdeye aktaran filmin Ankara'nın Güdül ilçesinde kurulan setine gitti. Çekimleri reji masasına oturarak izleyen Oktay, oyuncuların performansını alkışladı. Oktay, 12 Mart'ta vizyona girecek olan bu filmin önemine işaret ederek, "Bu bizim geleceğimiz, geçmişimiz değil aslında" diye konuştu.Mehmet Akif rolünü oynayan Yavuz Bingöl ile sohbet eden Oktay, dönem kıyafetinin Bingöl'e yakıştığını belirterek, "Şu an Akif'i görüyorum karşımda" dedi. Bingöl ise Akif'i oynamanın kendisine şeref verdiğini vurgulayarak ekledi: "Fuat Bey'in sete kadar gelmesi bizi gururlandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz."