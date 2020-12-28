Mevlüt Tezel: İlber Ortaylı 'Maşallah şuna bak' sözlerini metrobüsde söyleseydi ne olurdu?

Ortaylı'nın parmağını ısırıp, sanki iç çekerek "Maşallah, şuna bak" demesi Özgen'i güzel bulduğunun belirtisi olarak da yorumlanabilir. Ama ortada bir 'yürüme' eylemi yok, kendi kendine söyleniyor İlber Hoca. Tabii bu söylenme Celal Şengör'ün 'tezgâhtar kız anısını' anlatırken ki gibi coşkulu değil!