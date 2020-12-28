Mevlüt Tezel: İlber Ortaylı 'Maşallah şuna bak' sözlerini metrobüsde söyleseydi ne olurdu?

Cansu Canan Özgen ile Instagram'da canlı yayın yaptıktan sonra kameranın kapandığını zanneden ünlü tarihçi İlber Ortaylı: 'Maşallah, şuna bak!' dedi ve anında gündem oldu.
Kimileri "İlber Hoca, Cansu Canan'a yürüdü" diyor. Kimileri "Abarttınız, adam alt tarafı 'maşallah' demiş, onu da ne için söylediği belli değil" diye karşı çıkıyor.
Ortaylı'nın parmağını ısırıp, sanki iç çekerek "Maşallah, şuna bak" demesi Özgen'i güzel bulduğunun belirtisi olarak da yorumlanabilir. Ama ortada bir 'yürüme' eylemi yok, kendi kendine söyleniyor İlber Hoca. Tabii bu söylenme Celal Şengör'ün 'tezgâhtar kız anısını' anlatırken ki gibi coşkulu değil!
Bence de abartmayalım. Ortaylı, Cansu Canan'ı kızı gibi görüyor, onunla çok program yaptı.
İLBER ORTAYLI O LAFI METROBÜSTE SÖYLESEYDİ...
Peki, sıradan bir erkek metrobüste bir kadına 'Maşallah, şuna bak' derse, kadın da "Ne dedin sen" dese ne olur? Adam tekme tokat metrobüsten atılır, polise teslim edilir ve büyük ihtimalle taciz suçundan bile yargılanır.
Normal sokakta ya da kafede bir kadına bunu söyleseniz sonunuz yine aynı olabilir. Ama Ortaylı'nın iltifat ettiğine inanıyoruz. Çünkü o tonton, ünlü bir tarihçi.