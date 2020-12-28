Son dakika haberi: 46 kiloya düşen Seren Serengil'in hastalığı ne? Seren Serengil "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım..." demişti o yorumlar kızdırdı!

Seren Serengil korkutan açıklaması sonrası gelen yorumlara da isyan etti.

ASILSIZ BİR SÜRÜ İDDİA VE ÇİRKİNLİKLER... EMİNİYET İŞE EL ATTI

Seren Serengil "Sevgili takipçilerim, sevenlerim, benim hakkımda asılsız bir sürü iddia ve çirkinlikler yazan iftiralar atan bir grup kadın var bunları az çok kimler biliyorsunuz... bunlar bir olup işleri güçleri olmadığından her gün bir şeyler üretiyorlar. Bunlardan bir tanesinin bir gazeteden kovulma nedeni bu iftiralar ve tehditlerdir. Hala bunları fake hesaplardan yapmaya devam etmektedir. Bunlar bir örgüt olarak birlikte hareketlerine devam etmektedirler.