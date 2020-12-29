Görkem Yeltan evine giren hırsıza isyan etti!

Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu ve yazar Görkem Yeltan, evine hırsız girdiğini açıkladı. Yaşadıklarını takipçileriyle paylaşan Yeltan, sosyal medya hesabından hırsıza seslendi.
"NE HALT ETMEYE BİZ EVDEYKEN BURNUMUZUN DİBİNDE DOLANDINIZ?"
Sokağa çıkma kısıtlamasında evine hırsız girmesine sitem eden Görkem Yeltan, "Sevgili hırsız, bilgisayarım eski, son dosyalarımın yedeği olmadığından önemli. Diğer çaldıkların da bizim için önemli de… Biz en yakınlarımızla görüşmüyor, virüsten bu kadar korkuyorken ne halt etmeye biz evdeyken ve sokağa çıkma yasağında burnumuzun dibinde dolandınız?" ifadelerini kullandı.
GÖRKEM YELTAN KİMDİR?
Görkem Yeltan, İlk çocuk kitabı Kırmızı'nın Mektupları 2001 yılında basıldı. 2002 yılında şarkı sözlerini yazdığı Mehmet Güreli'nin Odamda Yolculuk albümü çıktı. 2003 yılında Zebra Zaza, 2004 yılında Hımbıl Beyaz, 2005 yılında Kaplumbağa ve Eşek ile Define Bahçesi, 2006 yılında Kelebek Kız, 2007 yılında Yapraklı Pelerin ile Boyalı Hamsi ile Süs Balığı isimli çocuk kitaplarını yayımladı. Çocuk kitaplarını çocuk albümlerine de dönüştürdü.
2003 yılında Kırmızı'nın Günlüğü, 2004 yılında Solucan Hımbıl Beyaz Zebra Zaza, 2006 yılında Define Bahçesi, Yeditepe Müzik'ten ünlülerin sesinden çocuk albümü olarak çıktı. 2007 yılında çıkan Mehmet Güreli'nin İplerin Kopuşu albümünün şarkı sözleri de O'na aittir.
İnsanlık Hali, Foksi Show, Komşu Komşu, Kara Melek, Yüzleşme, Yılan Hikayesi, Canım Kocacım, Biz Size Aşık Olduk, Sil Baştan, Davetsiz Misafir, En iyi Arkadaşım adlı televizyon dizilerinde oyunculuk yapan Görkem Yeltan, 2006 yılında Tülin Soyarslan'ın yönettiği Miras ve Ayşe Ünal'ın yönettiği Pulpa isimli kısa metraj filmlerinde rol aldı.
2007 yılında Gökhan Yorgancıgil'in yönettiği Sıfır Dediğimde filminde Nevin karakterini canlandıran Görkem Yeltan, 2008'de Mehmet Güreli'nin Peyami Safa'nın ''Selma ve Gölgesi'' romanından uyarlayarak çektiği Gölge filminde Selma karakteriyle ilk başrolünü oynadı. 2009 yılında aynı zamanda senaryo ekibinde de bulunduğu Mahmut Fazıl Çoşkun'un Yönettiği Uzak İhtimal filminde Clara karakterini canlandırdı.
2009 yılının 24 Ağustos - 13 Kasım tarihleri arasında TRT Türk'te hafta içi her gün canlı yayınlanan olan Bu Ülke adlı kültür, sanat programını sundu. 2010-2011 yılları arasında Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bomba isimli oyunda oynamıştır. Görkem Yeltan oyunculuğunun, yazarlığının yanı sıra savaş karşıtı hareket içinde yer almaya devam etmektedir. Radikal Kitap'ta Kaborüko köşesinde çocuk edebiyatına ilişkin makaleler yazmaktadır.
Görkem Yeltan Çocuk Kitapları
2002 Kırmızı'nın Mektupları
2004 Hımbıl Beyaz
2004 Zebra Zaza
2005 Define Bahçesi
2005 Kaplumbağa ile Eşek
2006 Kelebek Kız
2007 Yapraklı Pelerin
2008 Boyalı Hamsi ve Süs Balığı
2011 Haliç'ten Bulutlar Geçerken
2012 Buyaka Çocuk Evi 1: Tinimini Tehlikede
2012 Buyaka Çocuk Evi 2: Pamuklu Bir Macera
2012 Buyaka Çocuk Evi 3: Endişeli Bulutlar Arasında
2012 Korkusuz Meles
Çocuk Albümleri
2006 Define Bahçesi
2004 Solucan Hımbıl Beyaz – Zebra Zaza
2003 Kırmızı'nın Günlüğü
Filmografisi
2011 Kayıp Aranıyor
2011 Eylül
2010 Unutma Beni İstanbul
2009 Ey Aşk Nerdesin
2009 Uzak İhtimal
2008 Güneşin Oğlu
2008 Aşk Yakar
2008 Gölge
2007 Sıfır Dediğimde
2006 Pulpa
2006 Miras
2005 Davetsiz Misafir
2004 En İyi Arkadaşım
2004 Sil Baştan
2002 Biz Size Aşık Olduk
2002 Canım Kocacığım
2000 İnsanlık Hali
1999 Yılan Hikayesi
1999 Yüzleşme
1997 Komşu Komşu
1996 Kara Melek
1994 Foksi Show
Görkem Yeltan Ödülleri
18. Altın Koza Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü - Eylül
16. Altın Koza Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü - Uzak İhtimal
28. Uluslararası İstanbul Film Festivali En İyi Senaryo Ödülü - Uzak İhtimal