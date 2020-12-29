Görkem Yeltan evine giren hırsıza isyan etti!

GÖRKEM YELTAN KİMDİR?

Görkem Yeltan, İlk çocuk kitabı Kırmızı'nın Mektupları 2001 yılında basıldı. 2002 yılında şarkı sözlerini yazdığı Mehmet Güreli'nin Odamda Yolculuk albümü çıktı. 2003 yılında Zebra Zaza, 2004 yılında Hımbıl Beyaz, 2005 yılında Kaplumbağa ve Eşek ile Define Bahçesi, 2006 yılında Kelebek Kız, 2007 yılında Yapraklı Pelerin ile Boyalı Hamsi ile Süs Balığı isimli çocuk kitaplarını yayımladı. Çocuk kitaplarını çocuk albümlerine de dönüştürdü.

2003 yılında Kırmızı'nın Günlüğü, 2004 yılında Solucan Hımbıl Beyaz Zebra Zaza, 2006 yılında Define Bahçesi, Yeditepe Müzik'ten ünlülerin sesinden çocuk albümü olarak çıktı. 2007 yılında çıkan Mehmet Güreli'nin İplerin Kopuşu albümünün şarkı sözleri de O'na aittir.

İnsanlık Hali, Foksi Show, Komşu Komşu, Kara Melek, Yüzleşme, Yılan Hikayesi, Canım Kocacım, Biz Size Aşık Olduk, Sil Baştan, Davetsiz Misafir, En iyi Arkadaşım adlı televizyon dizilerinde oyunculuk yapan Görkem Yeltan, 2006 yılında Tülin Soyarslan'ın yönettiği Miras ve Ayşe Ünal'ın yönettiği Pulpa isimli kısa metraj filmlerinde rol aldı.

2007 yılında Gökhan Yorgancıgil'in yönettiği Sıfır Dediğimde filminde Nevin karakterini canlandıran Görkem Yeltan, 2008'de Mehmet Güreli'nin Peyami Safa'nın ''Selma ve Gölgesi'' romanından uyarlayarak çektiği Gölge filminde Selma karakteriyle ilk başrolünü oynadı. 2009 yılında aynı zamanda senaryo ekibinde de bulunduğu Mahmut Fazıl Çoşkun'un Yönettiği Uzak İhtimal filminde Clara karakterini canlandırdı.

2009 yılının 24 Ağustos - 13 Kasım tarihleri arasında TRT Türk'te hafta içi her gün canlı yayınlanan olan Bu Ülke adlı kültür, sanat programını sundu. 2010-2011 yılları arasında Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bomba isimli oyunda oynamıştır. Görkem Yeltan oyunculuğunun, yazarlığının yanı sıra savaş karşıtı hareket içinde yer almaya devam etmektedir. Radikal Kitap'ta Kaborüko köşesinde çocuk edebiyatına ilişkin makaleler yazmaktadır.

Görkem Yeltan Çocuk Kitapları

2002 Kırmızı'nın Mektupları

2004 Hımbıl Beyaz

2004 Zebra Zaza

2005 Define Bahçesi

2005 Kaplumbağa ile Eşek

2006 Kelebek Kız

2007 Yapraklı Pelerin

2008 Boyalı Hamsi ve Süs Balığı

2011 Haliç'ten Bulutlar Geçerken

2012 Buyaka Çocuk Evi 1: Tinimini Tehlikede

2012 Buyaka Çocuk Evi 2: Pamuklu Bir Macera

2012 Buyaka Çocuk Evi 3: Endişeli Bulutlar Arasında

2012 Korkusuz Meles

Çocuk Albümleri

2006 Define Bahçesi

2004 Solucan Hımbıl Beyaz – Zebra Zaza

2003 Kırmızı'nın Günlüğü

Filmografisi

2011 Kayıp Aranıyor

2011 Eylül

2010 Unutma Beni İstanbul

2009 Ey Aşk Nerdesin

2009 Uzak İhtimal

2008 Güneşin Oğlu

2008 Aşk Yakar

2008 Gölge

2007 Sıfır Dediğimde

2006 Pulpa

2006 Miras

2005 Davetsiz Misafir

2004 En İyi Arkadaşım

2004 Sil Baştan

2002 Biz Size Aşık Olduk

2002 Canım Kocacığım

2000 İnsanlık Hali

1999 Yılan Hikayesi

1999 Yüzleşme

1997 Komşu Komşu

1996 Kara Melek

1994 Foksi Show

Görkem Yeltan Ödülleri

18. Altın Koza Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü - Eylül

16. Altın Koza Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü - Uzak İhtimal

28. Uluslararası İstanbul Film Festivali En İyi Senaryo Ödülü - Uzak İhtimal