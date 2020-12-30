Ünlü oyuncular Melis Sezen ve Demet Özdemir, giydikleri siyah tulum ve beyaz botlarıyla pişti oldu. İkisinin de ev ortamında giydiği tulum sosyal medyada kıyaslamalara neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan karelerde "Sizce hangisine daha çok yakışmış?" soruları yöneltildi.
Demet Özdemir ve Melis Sezen'in tulumlu kareleri sosyal medyada yayınlandı. Güzel oyuncuların hayranları ise adeta ikiye bölündü. Kimisi, "Demet Özdemir'e daha çok yakışmış" derken, kimisi de "Kesinlikle Melis Sezen" diyerek tarafını belirtti.
Öte yandan Sadakatsiz dizisinde yaşadığı yasak aşk performansı ile ilgi odağı olan genç oyuncu Melis Sezen, şimdilerde sosyal medyanın dilinde. Sadakatsiz'in Derin'i olarak ekranlarda boy gösteren Melis Sezen oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Daha önce de Leke ve Sevgili Geçmiş dizilerinde başrolü üstlenen genç yetenek Melis Sezen sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Instagram'da 800 bine yakın takipçisi olan Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in paylaşımları da büyük beğeni topluyor.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri de Demet Özdemir... Yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Attığı her adım söylediği her söz ile dikkat çeken Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor. Başarılı oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından evden bir pozunu paylaştı. Kot bir tulum ve beyaz botları ile takipçilerini mest eden Demet Özdemir'in paylaşımı Melis Sezen'le pişti oldu...