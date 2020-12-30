Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri de Demet Özdemir... Yaptığı paylaşımlarla herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Attığı her adım söylediği her söz ile dikkat çeken Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor. Başarılı oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından evden bir pozunu paylaştı. Kot bir tulum ve beyaz botları ile takipçilerini mest eden Demet Özdemir'in paylaşımı Melis Sezen'le pişti oldu...