İçimizden bir kahraman doğuyor! İşte Akıncı’nın konusu ve oyuncu kadrosu...

TÜRK TELEVİZYONLARINDA BİR İLK!

Çekimlerine 5 ay önce başlanan ve pek çok tarihi semt ile birlikte farklı dizi platolarında da çalışmalarını sürdüren Akıncı dizisinin ilk bölümü,1 Ocak Cuma günü saat 20:00'de ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Bol aksiyon sahneleri izleyeceğimiz ve heyecanla beklenen NTC Medya Yapım dizisinin yönetmen koltuğunda Veli Çelik yer alırken, senaristliğini de Hakan Kandal ve Nimet Erdem üstleniyor.