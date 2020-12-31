Ünlü oyuncu Beren Saat, önceki akşam özel şoförlü aracı ile Etiler'de trafikte görüntülendi. Saat, gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi. Habertürk'ün haberine göre 36 yaşındaki oyuncu, "Yılbaşı akşamını Kenan ile evimizde geçireceğiz" dedi.

Beren Saat, "Yeni yıldan sadece sağlık diliyorum" ifadelerini kullandıktan sonra evinin yolunu tuttu.

BEREN SAAT MERAK EDİLENLERİ ANLATTI

Öte yandan geçtiğimiz yıl şarkıcı eşi Kenan Doğulu ile evliliklerinde kriz yaşayan Beren Saat, katıldığı programda merak edilenleri anlatmıştı. Saat, "Kenan Doğulu ile yaşamak nasıl bir duygu" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

"Kendi sektörünün içinden biriyle birlikte olduğun zaman biraz daha her şey yorucu ve birbirini tekrar eden hayat hikayelerine dönüşüyor. Ama bizim ilişkimiz birbirimizi besleyerek devam etti. Şimdi ilişkimizin başka bir evresine geçtik. Benim yazdığım şarkılarla stüdyo çalışması yapmaya başladık. Kendi hikayelerimi anlatmaya başlayacağım yeni bir dönem benim için."

"BECEREMEDİĞİMİZ EVLİLİK OLSUN" SÖZLERİ GÜNDEME OTURMUŞTU...

2014 yılında Doğulu ile dünyaevine giren oyuncu, katıldığı başka bir programda evliliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Eşinin doğum gününde paylaştığı mesajda "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kafaları karıştıran Beren Saat, o sözlere açıklık getirmişti. Saat, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Aşk, evlilikten her zaman daha önemli bence. Bizim ayrılık haberimiz yüz bin kere falan yapılmıştır. Çünkü biz ayrılmıyorken de ayrılık haberi vardı, birtakım problemler yaşadığımız dönem de vardı. Aslında ayrı bir süreç geçirdikten sonra pandemi sürecini beraber geçirdik. Beraber müzik yapmaya başladık. İlişkimiz daha başka türlü bir yere geldi. Birbirimizi başka türlü beslediğimiz, başka bir seviyesindeyiz ilişkinin ve aşkın her neyse...

"O DÖNEMİ BERABER YAŞADIK"

'Her şey bitti' derken, beni şaşırtacak bir yere geldi. Bir müzisyen olarak Kenan'ı tanımaya başladım. Bütün dünyanın, hiçbir kimsenin evinden başka güvende hissetmediği bir dönemi beraber yaşadık. O enteresandı.

Evde olmak, ikimiz olmak, güvende hissetmek onlarla beraber galiba biraz daha yoğunlaşıp, o hale geldi. Biz arkadaşlığı başardık, beraber üretmeyi başardık, aile olmayı, aile gibi hissetmeyi başardık ama dışardan insanlar baktığı zaman 'Ayrıldılar', 'Şöyle oldu', 'Böyle oldu' dedi.

"BEKLENEN AİLE FOTOĞRAFINI VEREMEDİK"

O çekirdek aile fotoğrafını bir türlü veremedik. 'Çocuk yaptılar' falan o beklenen aile fotoğrafını veremedik ama onun çok üstünde ya da çok derininde başka paylaşımları başka türlü daha derin bir dostluğu, insani bağı kurduk. O yüzden beceremediğimiz evlilik olsun yani... Öyle bir şeydi yazdığım."