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ile ’un nedeni ortaya çıktı!

ile ’nin aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hakan Altun ile Gonca Vuslateri’nin aşkı kısa sürdü haberi duyanları şoke etti. Sürpriz aşkın bitme sebebi merak edildi. Gonca Vuslateri ve Hakan Altun’un ayrıldığının nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre “evlilik krizi” yüzünden bitti.

Giriş Tarihi: 4.1.2021 08:39 Son Güncelleme: 4.1.2021 08:48 ABONE OL
Gonca Vuslateri ile Hakan Altun’un ayrılık nedeni ortaya çıktı!

2020'nin sürpriz aşıkları Gonca Vuslateri ve Hakan Altun'un ayrıldığı konuşuluyor. İddiaya göre ilişki "evlilik krizi" yüzünden bitti.

ANLAŞARAK AYRILDILAR

Hürriyet'in haberine göre; Aşk yaşadıkları 2020 yılının son haftalarında sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan oyuncu Gonca Vuslateri ile şarkıcı Hakan Altun'un ilişkisi kısa sürdü. Geçen hafta evlilik dedikodularıyla gündeme gelen çiftin önceki akşam ayrılık kararı aldığı söyleniyor.

'KİMSENİN EVLENDİĞİ YOK' DEMİŞTİ

Evlilik haberleri üzerine Gonca Vuslateri sosyal medyada "Kimsenin evlendiği yok, sakin olun arkadaşlar" mesajını yayınlamıştı. İddiaya göre ilişkinin sonunu getiren de "evlilik krizi" oldu; taraflardan birinin evliliğe sıcak bakarken diğerinin "kesinlikle olmaz" tavrı ayrılıkla sonuçlandı.

Bu ayrılık iddialarının ardından sosyal medyada Hakan Altun'un bu fotoğrafı yine gündem oldu.

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Gonca Vuslateri ile Hakan Altun’un ayrılık nedeni ortaya çıktı!
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