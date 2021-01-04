‘Kısa sürede ‘EDHO’nun en sevilmeyeni oldum’

ATV dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bu sezon dahil olan ünlü oyuncu Engin Benli'nin canlandırdığı 'Yaman Korkmaz' kısa sürede fenomen oldu. Benli, dizideki oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başardı.Bursa Devlet Tiyatrosu'nda başladığı oyunculuk kariyerine birçok dizi ve film sığdıran Benli, "Bana yazılan rolü canlandırıyorum. Kötü bir adamı oynuyorum. Sokakta aldığım tepkilerden çıkardığım sonuç şu; insanlar kötü karakteri de sevebiliyor. Kısa sürede dizinin en sevilmeyen karakteri oldum" dedi.