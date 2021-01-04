Tan Sağtürk Bale ve Dans Eğitim Merkezi'ni açtı. İstanbul'da Teşvikiye ve Altunizade'den daha sonra da Ankara, İzmir, Samsun, Diyarbakır, Gaziantep,Mardin, Kıbrıs ve Kayseri'de açtığı merkezlerle bale ve dansın gelişmesine büyük katkı sağladı.

Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel, Ara Danslar, Ara Nağmeler ve Emrivaki yapıtlarda başrol oynayarak, Türk seyircisine klasikler ve modern bale zevki tattırmıştır.

2002 – 2003 sezonunda Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde 25 profesyonel dansçı ile birlikte "Kalp Sesi" projesini gerçekleştirmiştir. "Kalp Sesi" 2004'te İzmir'de sahnelenmiştir.

Sanat başarılarından ötürü birçok kez ödüllendirilmiştir. Bunlardan birisi de "Uluslararası Melvin Jones Ödülüdür". Amerika'dan gönderilen ödül Askeri Müze'de yapılan bir törenle kendisine takdim edilmiştir.

Özel İstanbul Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi'nde bir sınıfa 2004 yılında Tan Sağtürk adı verildi. Türkiye'de bulunan birçok bale etkinliğinde baş dansçı olarak görev aldı.