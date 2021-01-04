Bir döneme damga vuran "Bez Bebek" dizisiyle hafızalara kazınan ünlü balet ve oyuncu Tan Sağtürk, oynadığı ilk diziden sürpriz bir paylaşımda bulundu.
"İkinci Bahar" dizisinde Nurgül Yeşilçay'la birlikte oynayan Sağtürk, takipçilerini 23 yıl öncesine götürdü.
İkinci Bahar'da birlikte rol aldığı Nurgül Yeşilçay'la fotoğrafını yayınlayan Tan Sağtürk, paylaşımına "Bana gönderdiniz bende zevkle paylaştım" dedi.
Tan Sağtürk'ün paylaşımı büyük ilgi gördü. İkilin hayranları "Müthiş bir dizi, olağanüstü oyuncular" sözleriyle oyunculara övgü yağdırdı.
TAN SAĞTÜRK KİMDİR?
Tan Sağtürk, 14 Temmuz 1969 yılında İzmir'de doğmuştur. 9 yaşındayken balet olmaya karar verdi. İlköğretimden sonra Orta ve Lise öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuarında tamamladı. Hacettepe ÜniversitesiAnkara Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümünden 1990 yılında mezun oldu.
Eğitimine Fransa'da devam etti. Ardından Fransız Genç Balesi'nde 1990 – 1991 yılları arasında bir yıl çalıştıktan sonra Fransız Devlet Balesi'ne geçti. 1991 – 1997 yılları arasında orada çalıştı. Fransız Devlet Balesi'ne giren ilk yabancı, Tan Sağtürk oldu. Fransız vatandaşı da olmuştur. Fransa'da 2500 temsil yapan Tan Sağtürk, oradan ayrılarak 1997 Eylül ayı sonunda İstanbul'a geldi ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde bir sene baş balet olarak çalıştı. Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel adlı klasik eserler ile Ara Danslar –Ara Nağmeler ve Emrivaki adlı Modern Balelerde Başrol oynayarak Türk seyircisiyle buluşmuştur.
Tan Sağtürk Bale ve Dans Eğitim Merkezi'ni açtı. İstanbul'da Teşvikiye ve Altunizade'den daha sonra da Ankara, İzmir, Samsun, Diyarbakır, Gaziantep,Mardin, Kıbrıs ve Kayseri'de açtığı merkezlerle bale ve dansın gelişmesine büyük katkı sağladı.
Kuğu Gölü, Uyuyan Güzel, Ara Danslar, Ara Nağmeler ve Emrivaki yapıtlarda başrol oynayarak, Türk seyircisine klasikler ve modern bale zevki tattırmıştır.
2002 – 2003 sezonunda Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde 25 profesyonel dansçı ile birlikte "Kalp Sesi" projesini gerçekleştirmiştir. "Kalp Sesi" 2004'te İzmir'de sahnelenmiştir.
Sanat başarılarından ötürü birçok kez ödüllendirilmiştir. Bunlardan birisi de "Uluslararası Melvin Jones Ödülüdür". Amerika'dan gönderilen ödül Askeri Müze'de yapılan bir törenle kendisine takdim edilmiştir.
Özel İstanbul Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi'nde bir sınıfa 2004 yılında Tan Sağtürk adı verildi. Türkiye'de bulunan birçok bale etkinliğinde baş dansçı olarak görev aldı.
2007'de sahneye koyulan "Romantika" adlı müzikalin sanat danışmanlığı ve kareografilerini hazırladı.
"Romantika" adlı müzikalinde oynayan Rus asıllı Alona Ataberk bu sırada tanıştı. Daha sonra evlendi.
1998 - 2001 yılları arasında yayınlanan "İkinci Bahar" dizisinde başrollerinde Türkan Şoray ve Şener Şen, Yasemin Çonka gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide oynadı.
Tan Sağtürk 2002 yılında, Melisa Sözen, Pelin Batu, Toprak Sergen, Şemsi İnkaya ile "İçerideki" adlı filmde oynadı.
TV'lerde Biri Bizi Gözetliyor adı programda sunuculuk ve Türkiye'nin Yıldızları, Benimle Dans eder misin, Yok Böyle Dans adlı tv projelerinde Jüri üyeliği ve çalıştırıcılık yapmıştır.
2007 yılının yazında Amerika'da kalp ameliyatı geçirdi. Yurtdışında yayınlanmış olan "Yıldızları Sahnelere Serptiler" adında bir kitabı var. Ve "Çayına Prüvet Yarışı" adlı ikinci kitabını da Türkiye için yazmıştır.
Tan Sağtürk, Temmuz 2009 ayında Rus asıllı Alona Ataberk ile evlendi. Ada (d.2010) adında bir kızları vardır.
Görev Aldığı Yarışmalar:
- Türkiye'nin Yıldızları
- Biri Bizi Gözetliyor
- Benimle Dans Eder misin
- Yok Böyle Dans
Filmleri :
1998 - İkinci Bahar (Timothy Perkins)
2000 - Büyükada da sürgün
2002 - İçerideki
2005 - Dolunay (Ahmet)
2006 - Selena (Konuk Sanatçı)
2006 - Şöhret Okulu
2007 - Bez Bebek (Hakan)
2009 - Altın Kızlar
2011 - Mavi Pansiyon
2013 - Doktorlar (Levent Atahanlı)
Kitapları :
1999 - Yıldızları Sahnelere Serptiler
2003 - Çayına Prüvet Yarışı
2006 - Bale Kitabım / Balenin Sihirli Dünyası
2012 - Ada Bale Gösterisinde Fındıkkıran
2012 - Bale Stüdyosu