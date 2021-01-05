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'ın mütevazı evi sosyal medyaya damga vurdu!

Rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarılı performansıyla son dönemin yükselen isimlerinden biri olan oyuncu , sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor. Hayranlarının son derece doğal bulduğu Dizdar'ın özel hayatı da sık sık araştırılıyor. Eltilerin Savaşı filmiyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu, aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile evliliğiyle de dikkat çekiyor. 'nin ünlü isimlerinden Gürhan Altundaşar ile Eylül 2018'de dünyaevine giren Merve Dizdar, evinden yaptığı bir paylaşımla yeniden gündem oldu. Dizar'ın mütevazı evini görenler, "Hasret kalmışız böyle sadeliklere..." dedi.

Giriş Tarihi: 5.1.2021 14:53 Son Güncelleme: 5.1.2021 14:56 ABONE OL
Merve Dizdar'ın mütevazı evi sosyal medyaya damga vurdu!

Başarılı performansıyla son dönemin yükselen kadın oyuncularından Merve Dizdar, kariyerinde başarı basamaklarını hızla yükseliyor. Oyunculuğu ile pek çok kişinin gönlünde taht kurmayı başaran Dizdar, özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor.

Merve Dizdar'ın, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' programının oyuncularından Gürhan Altundaşar ile evli olduğunu öğrenenler ise şaşırıyor.

Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar, Eylül 2018'de nikah masasına oturmuştu. Çift, mutlu evlilikleriyle sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor.

Öyle ki, Merve Dizdar'ın evinden yaptığı paylaşımlar büyük ilgi görüyor. Merve Dizdar son olarak rol aldığı dizisini izlerken çekilen anlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Merve Dizdar'ın paylaşımında takipçileri, oyuncudan çok oyuncunun evine dikkat kesildi. Paylaşıma çok sayıda benzer yorumlar geldi.

İşte Merve Dizdar'ın evi için yapılan o yorumlardan bazıları...

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Merve Dizdar'ın mütevazı evi sosyal medyaya damga vurdu!
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