Başarılı performansıyla son dönemin yükselen kadın oyuncularından Merve Dizdar, kariyerinde başarı basamaklarını hızla yükseliyor. Oyunculuğu ile pek çok kişinin gönlünde taht kurmayı başaran Dizdar, özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor.

Merve Dizdar'ın, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' programının oyuncularından Gürhan Altundaşar ile evli olduğunu öğrenenler ise şaşırıyor.

Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar, Eylül 2018'de nikah masasına oturmuştu. Çift, mutlu evlilikleriyle sosyal medyada dikkat çekmeye devam ediyor.

Öyle ki, Merve Dizdar'ın evinden yaptığı paylaşımlar büyük ilgi görüyor. Merve Dizdar son olarak rol aldığı dizisini izlerken çekilen anlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Merve Dizdar'ın paylaşımında takipçileri, oyuncudan çok oyuncunun evine dikkat kesildi. Paylaşıma çok sayıda benzer yorumlar geldi.

İşte Merve Dizdar'ın evi için yapılan o yorumlardan bazıları...