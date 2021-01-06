Hayko Cepkin site toplantısında ortalığı birbirine kattı

İstanbul'a veda edip Kuşadası'na yerleşen Hayko Cepkin, siteyi karıştırdı! Ünlü rock'çının oturduğu Kuşadası Cypress Hill sitesinde 19 Eylül günü yıllık genel toplantı yapıldı. Soğucak'taki Paşa Restaurant'da yapılan toplantıda Hayko Cepkin, komşularına "Gelen misafirlerinizin anasını bacısını s….." diye küfür etti. Komşu R. E., "Bu şekilde insanlara küfür edemezsin, böyle bir hakkın yok" deyince Cepkin daha da sinirlendi.Cepkin bu kez "Ben yaparım y..şak" diyerek küfürler ve hakaretler yağdırarak komşusu R.E.'nin üzerine yürüdü. Site sakinleri araya girerek Cepkin'i sakinleştirmeye çalıştı. R. E., Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Cepkin'den davacı olup toplantıda sarf edilen ağır sözlerin ses kaydını da savcılığa verdi. Olaydan sonra site sakinleri Hayko Cepkin'e özür dilemesi için istekte bulundu ama şarkıcı onlara olumsuz yanıt verdi.