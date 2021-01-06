Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ayrılığa dayanamadı! Aşk yeniden...

Aralık 2018'de Amsterdam'da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 9 ay sonra boşanmıştı. Ancak bir süre sonra barışan ikili, yeniden aynı eve taşınarak ilişkilerine bir şans daha vermişti.
Ancak geçtiğimiz aylarda Sinan Akçıl'ın Azeri bir sevgilisinin olduğu ve Akçıl'ın sevgilisinin hamile olması nedeni ile Burcu Kıratlı'nın ilişkiyi bitirdiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.
Sinan Akçıl'ın bu iddiaları yalanlamasının ardından çift yeniden barıştıklarını duyurdu fakat bu başlangıç da kısa sürdü.
YILBAŞINDA SÜRPRİZ
İki aydır her iki cephede sessizlik hakimdi. Hürriyet'in haberine göre; iki ay önce birlikte yaşadıkları evden çıkarak Sapphire'e taşınan Sinan Akçıl'ın yılbaşını eski karısı Burcu Kıratlı ile geçirdi.
Ayrılığa dayanamayarak bir kez daha bir araya gelen ve yılbaşını birlikte geçiren çift, her an bir yerde el ele görüntülenebilir...