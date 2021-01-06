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ve ayrılığa dayanamadı! Aşk yeniden...

Oyuncu ile şarkıcı , 2018 yılının son günlerinde Amsterdam'da sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Mutlulukları kısa süren çift, bir süre sonra evliliklerini sonlandırmıştı. Ancak Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, birbirinden kopamadı. İkili, bir dargın bir barışık ilişki sürdürmeye devam etti. Son olarak ilişkilerini tamamen sonlandırdığı düşünülen Akçıl ve Kıratlı'nın, yeni yıla birlikte girdiği öğrenildi. Çiftin bu hareketi sonrası "Aşk yeniden mi?" soruları gündeme bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 6.1.2021 10:08 ABONE OL
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ayrılığa dayanamadı! Aşk yeniden...

Aralık 2018'de Amsterdam'da dünyaevine giren Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 9 ay sonra boşanmıştı. Ancak bir süre sonra barışan ikili, yeniden aynı eve taşınarak ilişkilerine bir şans daha vermişti.

Ancak geçtiğimiz aylarda Sinan Akçıl'ın Azeri bir sevgilisinin olduğu ve Akçıl'ın sevgilisinin hamile olması nedeni ile Burcu Kıratlı'nın ilişkiyi bitirdiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Sinan Akçıl'ın bu iddiaları yalanlamasının ardından çift yeniden barıştıklarını duyurdu fakat bu başlangıç da kısa sürdü.

YILBAŞINDA SÜRPRİZ

İki aydır her iki cephede sessizlik hakimdi. Hürriyet'in haberine göre; iki ay önce birlikte yaşadıkları evden çıkarak Sapphire'e taşınan Sinan Akçıl'ın yılbaşını eski karısı Burcu Kıratlı ile geçirdi.

Ayrılığa dayanamayarak bir kez daha bir araya gelen ve yılbaşını birlikte geçiren çift, her an bir yerde el ele görüntülenebilir...

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Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı ayrılığa dayanamadı! Aşk yeniden...
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