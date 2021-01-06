Bingöl bir izleyicinin "Akif, İstiklal Marşı yazması karşılığında kendisine verilen ödülü kabul etmedi. Dar'ül Mesai'ye bağışladı. Acaba Bingöl rolü için ne kadar ücret aldı?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Henüz ödemenin tümünü almadım. Ancak bu rol için alacağım ödemeyi Mehmetçik Vakfı'na ve Sebilürreşad'a bağışlayacağım" dedi.