Akıncı’nın kostümüne Hollywood terziliği

ATV'NİN büyük ses getiren Akıncı dizisinin kostümleri aylar süren titiz bir çalışmayla hazırlandı. Şükrü Özyıldız'ın oynadığı Akıncı, savaşçı ruhunu yansıtan ve Hollywood'un ünlü kahramanlarını aratmayan bir görsellikle izleyiciyle buluşuyor. Her çatışmanın içerisine özel kıyafetiyle giren yerli ve milli kahraman, kimliğini de bu kostümü sayesinde gizliyor.ÜNLÜ çizgi romancı Ergün Gündüz'ün tasarladığı kostüm, Hollywood'un yakından tanıdığı ve süper kahraman hikayelerini konu alan birçok yapımın kıyafetlerini yapan Fransız Parallel Life Studios firması tarafından özel olarak üretildi. Pandemi döneminde gerçekleşen üretim sürecinde tasarımcılar, sıkça Türkiye'ye gelerek Özyıldız ile özel provalar gerçekleştirdi.