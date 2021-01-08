Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren Nefise Karatay (44) kızı ve eşiyle sakin bir yaşamı tercih etti. Ekranlara tekrar dönen Karatay, yıllar geçmesine rağmen formunun aynı kalmasının sırrını verdi.
Snob Magazin Dergisine konuştu. Sunucu, "Fiziğinizi ve güzelliğinizi nasıl muhafaza ediyorsunuz?" sorusuna, "Yediğime, içtiğime, uykuma ve bakımıma dikkat ederim. Alkol ve sigara kullanmıyorum. Düzenli spor yapıyorum. Ayrıca genlerim için de müteşekkirim tabii..." yanıtını verdi.
"HAYATIMDA HİÇ DİYET YAPMADIM"
Fiziğinizi korumak için nasıl besleniyorsunuz?" ise şu yanıtı verdi; "Hayatımda hiç diyet yapmadım. Az ve sık yemek yerim. İstediğim her şeyi yerim ama porsiyonlarım çok küçüktür. Tatlı zaten sevmem. Eti de çok az tüketirim, genelde sebze, tahıl ve balıketi tercih ediyorum…"