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bir dergiye verdiği röportajla gündem oldu. Nefise Karatay, 2012'de iş insanı ile evlenerek, 2015'te kızı 'yı dünyaya getirmişti. 44 yaşındaki Nefise Karatay, kızı ve eşiyle sakin bir hayat yaşıyor. Uzun bir aradan sonra ekranlara tekrar dönen Nefise Karatay, yıllar geçmesine rağmen formunun aynı kalmasının sırrını verdi. İşte Nefise Karatay’ın hayatına dair anlattığı çarpıcı açıklamalar…

Giriş Tarihi: 8.1.2021 15:34 Son Güncelleme: 8.1.2021 15:34 ABONE OL
Nefise Karatay formunun sırrını verdi!

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren Nefise Karatay (44) kızı ve eşiyle sakin bir yaşamı tercih etti. Ekranlara tekrar dönen Karatay, yıllar geçmesine rağmen formunun aynı kalmasının sırrını verdi.

Snob Magazin Dergisine konuştu. Sunucu, "Fiziğinizi ve güzelliğinizi nasıl muhafaza ediyorsunuz?" sorusuna, "Yediğime, içtiğime, uykuma ve bakımıma dikkat ederim. Alkol ve sigara kullanmıyorum. Düzenli spor yapıyorum. Ayrıca genlerim için de müteşekkirim tabii..." yanıtını verdi.

"HAYATIMDA HİÇ DİYET YAPMADIM"

Fiziğinizi korumak için nasıl besleniyorsunuz?" ise şu yanıtı verdi; "Hayatımda hiç diyet yapmadım. Az ve sık yemek yerim. İstediğim her şeyi yerim ama porsiyonlarım çok küçüktür. Tatlı zaten sevmem. Eti de çok az tüketirim, genelde sebze, tahıl ve balıketi tercih ediyorum…"

Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenerek, 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti. Karatay, "İkinci kez anne olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Biraz geç evlendim. Bir çocuğu zor yaptım. Özel bir çabamız yok. Kısmet artık; olursa olur" yanıtını vermişti.

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Nefise Karatay formunun sırrını verdi!
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