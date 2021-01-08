"HAYATIMDA HİÇ DİYET YAPMADIM"

Fiziğinizi korumak için nasıl besleniyorsunuz?" ise şu yanıtı verdi; "Hayatımda hiç diyet yapmadım. Az ve sık yemek yerim. İstediğim her şeyi yerim ama porsiyonlarım çok küçüktür. Tatlı zaten sevmem. Eti de çok az tüketirim, genelde sebze, tahıl ve balıketi tercih ediyorum…"