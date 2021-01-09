Pelin Akil sahnede kaza geçirdi: Parmağım kanlar içinde kaldı, ağlaya ağlaya selam verdim!

Turneye gittikleri oyunun birinde henüz oyun yeni başlamışken bir kaza geçirdiğini belirten ünlü oyuncu, "Oyunda sürekli kapılardan girip çıkıyordum.Yine keyifle başlayan oyunumuzun birinde kapıyı yanlışlıkla elimin üzerine kapattım. Elime baktığım an gördüğüm manzara karşısında şok yaşadım" dedi. Akil, geçirdiği kaza sonrası yaşadıklarını şöyle anlattı: "Parmağım bayağı yarılmıştı ve kanlar akıyordu. Ama daha oyunun başıydı ve sürekli sahnede olmam gerekiyordu. Elime hemen bir peçete sardığımı hatırlıyorum ve bu şekilde oyunun sonuna kadar devam etmiştim."