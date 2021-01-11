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'dan aşısıyla ilgili açıklama: Çok şükür amacıma ulaşmışım!

aşısı için gönüllü olan ünlüler arasında da yer aldı. Ancak ünlü şarkıcının olduğunu düşünenler durumu yanlış anlayınca sosyal medyada tepki gösterdi. Tepkilere yanıt veren Alişan, "Aşılama henüz başlamadı. Ben on binlerce TC vatandaşı gibi gönüllü olarak FAZ 3 çalışmasına katıldım" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 11.1.2021 14:33 Son Güncelleme: 11.1.2021 15:13 ABONE OL
Alişan'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Çok şükür amacıma ulaşmışım!

Yakın dostu Çağla Şıkel'in ardından Alişan da koronavirüs aşısı için gönüllü oldu. Ancak Alişan'ın canlı yayında aşı olması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Bunun üzerine Alişan'dan açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, "Aşılama henüz başlamadı. Ben on binlerce TC vatandaşı gibi gönüllü olarak FAZ 3 çalışmasına katıldım. Bir amacım daha vardı. Aşı karşıtlarına aşı olmanın bu illetin tek kurtuluş olduğunu anlatmaktı. Çok şükür amacıma ulaşmışım: Ayrıca aşı ilk sağlık çalışanlarına olacak." dedi.

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Alişan'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Çok şükür amacıma ulaşmışım!
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