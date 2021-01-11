Oyuncu Berk Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kaslarını sergiledi. Oktay, gönderisine, "Dünden öte, yarından eski... Pes etmek yok" notunu düştü.
Şubat ayında Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan oyuncu Berk Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
KASLARINI SERGİLEDİ
Şimdilerde kendisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşayan Oktay, yayınladığı gönderide fit vücudunu gözler önüne serdi.
"PES ETMEK YOK"
Berk Oktay, bu kaslı karesini sosyal medya hesabından, "Dünden öte, yarından eski... Pes etmek yok" notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun gönderisine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
"İFŞA" DAVASI KARARA BAĞLANDI
Oyuncu Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu hakkındaki dava, geçtiğimiz haftalarda karara bağlanmıştı. Şarapçıoğlu, "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
"BU BENİM NAMUS DAVAMDIR"
Kararın ardından duruşma salonu önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Berk Oktay, davayı geri çekmesi için tehdit edildiğini söylemişti. Oktay, konuyla ilgili şunları ifade etmişti 'Bu benim namus davamdır' diye başından beri söyledim ve namus davamdan asla geri adım atmadım. Allah'a çok şükür bugün soyadımın bütün namusu temizlenmiştir. Türk adaletine her zaman güvendim. Sonucunda da adalet yerini buldu. Bu dava emsal bir davadır. Herkese örnek olmasını dilerim. Kimse de peşini bırakmasın böyle şeylerin ve kimse de böyle bir şey kalkmasınlar. Adalet yerini bulmuştur.
SEVGİLİSİNDEN DESTEK
Yıldız Çağrı Atiksoy, sevgilisi Oktay'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek olmuştu. Atiksoy, gönderisinde şu ifadelere yer vermişti: 18 yıl emek verdiğin kariyerinin, şahsına atılan iftira ve karalamalarla bitirilmesini göze alarak sonuna kadar savaştığın için seninle gurur duyuyorum. Sana hep söyledim; 'Allah çok büyük ve her zaman haklının, iyinin yanında.' Bu sadece buz dağının görünen kısmı... Seni çok seviyorum. Ardından Oktay da sevgilisi ile birlikte çekilen bu karesini, "Şükür" notuyla sosyal medya hesabından yayınlamıştı.
"MUTLUYUZ"
Çift, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının, "Nasıl tanıştınız?" sorusuna "Her şey çok yeni. Enerjimiz güzel. Merve Özbey'in doğum günü bizi tekrar buluşturdu. Mutluyuz" yanıtını vermişti. Muhabirlerin, "İlk adımı kim attı?" sorusuna ise ikiliden Yıldız Çağrı Atiksoy, "Karşılıklı oldu" cevabını vermişti.
"SAKLAMA GEREĞİ DUYMADIK"
Atiksoy, "Arkadaşımızın doğum gününde bir araya geldik. Duygularımızı birbirimizden saklama gereği de duymadık" şeklinde konuşmuştu.