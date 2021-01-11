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'ten şoke eden itiraflar: liramı en yakınlarım aldı!

Şarkıcı ve sunucu , katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Bu zamana kadar çok para kazandığını belirten Fatih Ürek, ‘parayı ne yaptın’ derseniz ‘en yakınlarım aldı. 20 milyonum gitti’ diyerek ağızları açık bıraktı.

Giriş Tarihi: 11.1.2021 15:58 Son Güncelleme: 11.1.2021 16:15 ABONE OL
Fatih Ürek'ten şoke eden itiraflar: 20 milyon liramı en yakınlarım aldı!

Fatih Ürek yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. "En yakınlarıma 20 milyonum gitti" sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Ürek, itiraflarıyla adından söz ettirdi. İşte Fatih Ürek'in açıklamalarından satır başları…

Kadınlar beni çok seviyor, hep dua ederler bana hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben onlara en samimi halimle yaklaşıyorum onlar da beni seviyor, çok özel şeyler yaşadım.

Yurtdışında çok ilginç bir olay başıma geldi. Almanya'da konser verecektim içerisi dolu, çoğu da kadın! Tam sahneye çıkacağım bir kadın geldi resim çekilmek istiyormuş kadına 'gel' dedim. Bir adım attı, titredi olduğu yere düştü ve öldü. Ben bu olayı hayatım boyunca unutamam. Böyle bir sevgi, böyle bir iletişimim vardı benim…

Çok para kazandım ama hepsi gitti. 'Yıllarca çalıştın, bu kadar parayı ne yaptın' derseniz 'aldı gittiler' derim. En yakınlarım yaptı bunu bana…

Benim en yakınımdı bu kişiler, şu anın parasıyla 20 milyonum gitti. Haftanın her günü çalışıyordum. Alan kişi de hayrını görmedi. Keşke biraz görseydi.

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Fatih Ürek'ten şoke eden itiraflar: 20 milyon liramı en yakınlarım aldı!
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