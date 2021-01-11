Fatih Ürek'ten şoke eden itiraflar: 20 milyon liramı en yakınlarım aldı!

Yurtdışında çok ilginç bir olay başıma geldi. Almanya'da konser verecektim içerisi dolu, çoğu da kadın! Tam sahneye çıkacağım bir kadın geldi resim çekilmek istiyormuş kadına 'gel' dedim. Bir adım attı, titredi olduğu yere düştü ve öldü. Ben bu olayı hayatım boyunca unutamam. Böyle bir sevgi, böyle bir iletişimim vardı benim…