Fatih Ürek'ten şoke eden itiraflar: 20 milyon liramı en yakınlarım aldı!

Fatih Ürek yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. "En yakınlarıma 20 milyonum gitti" sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Ürek, itiraflarıyla adından söz ettirdi. İşte Fatih Ürek'in açıklamalarından satır başları…
Kadınlar beni çok seviyor, hep dua ederler bana hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben onlara en samimi halimle yaklaşıyorum onlar da beni seviyor, çok özel şeyler yaşadım.
Yurtdışında çok ilginç bir olay başıma geldi. Almanya'da konser verecektim içerisi dolu, çoğu da kadın! Tam sahneye çıkacağım bir kadın geldi resim çekilmek istiyormuş kadına 'gel' dedim. Bir adım attı, titredi olduğu yere düştü ve öldü. Ben bu olayı hayatım boyunca unutamam. Böyle bir sevgi, böyle bir iletişimim vardı benim…