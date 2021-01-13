Delil bulunamadı Kıvanç Tatlıtuğ beraat etti

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2012-2013 kayıtlarına göre; gerçek bir ticari faaliyetinin bulunmamasına rağmen sahte fatura ve irsaliyeleri ticari kayıtlarına işleyerek kullanmak suretiyle vergi ziyanına neden olduğu iddiasıyla yargılandı. Bağımsız Manken ve Modellerin Faaliyetleri adındaki işletmenin yetkilisi olan Tatlıtuğ'un 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçundan incelemeye konu her takvim yılı için iki kez olmak üzere toplam 6 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Davayı karara bağlayan mahkeme, Tatlıtuğ'un üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığından beraatine karar verdi.