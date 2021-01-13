Özcan Deniz’in ağabeyi Ercan Deniz boşanmak için 1 milyon verdi!

EVLİLİK BİTTİ



Özcan Deniz çocuğunun annesi Feyza Aktan hakkında evini gasp ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Bu olay sonrası iki eski eş, birbirine girmişti. Ünlü sanatçıdan sonra ağabeyi Ercan Deniz'in de özel hayatı allak bullak oldu. Ercan Deniz, eşi Evren Deniz'le evliliklerini bitirme kararı aldı.



5 BİN LİRA NAFAKA



DENİZ çifti, Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Önceki gün görülen dava tek celsede bitti. Anlaşmalı olarak boşanan Ercan Deniz, eski eşi Evren Deniz'e 1 milyon lira tazminat ödemeyi kabul etti. Çiftin, 17 yaşındaki oğullarının velayeti anne Evren Deniz'de kaldı. Deniz, eski eşine aylık 5 bin lira nafaka ödeyecek.